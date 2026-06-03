Pentru prima dată în România, un furnizor de energie a rămas fără licență. Ce se va întâmpla cu clienții Grenerg

Măsura afectează un portofoliu de 22.564 de locuri de consum, dintre care 22.102 aparțin clienților casnici / Foto: Getty Images

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a transmis, miercuri seara, că a retras licența de furnizare a energiei electrice a companiei GRENERG SRL, în urma unor încălcări repetate ale legislației și ale reglementărilor din domeniu. Potrivit instituției, „GRENERG a migrat clienți cu forța și a ignorat amenzi de peste un milion de lei”.

ANRE a mai subliniat că măsura afectează un portofoliu de 22.564 de locuri de consum, dintre care 22.102 aparțin clienților casnici.



„Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat retragerea licenței de furnizare a energiei electrice deținute de societatea GRENERG SRL, ca urmare a unor abateri repetate și sistematice de la obligațiile legale. Decizia intră în vigoare la 19 iunie 2026 și afectează un portofoliu de 22.564 de locuri de consum.



Măsura adoptată de ANRE reprezintă o premieră instituțională și vine după o perioadă îndelungată în care furnizorul a continuat să încalce obligațiile stabilite prin legislația primară, reglementările ANRE și condițiile asociate licenței de furnizare”, a transmis instituția, într-un comunicat de presă.

Potrivit instituției, „GRENERG a acumulat în mai puțin de un an amenzi totale de 1.165.000 de lei pentru peste 100 de abateri documentate prin controale ANRE, și a continuat să comită fapte identice cu cele pentru care fusese deja sancționat la nivelul maxim permis de lege.



Principalele abateri constatate au vizat schimbarea furnizorului fără acordul clienților finali, precum și încălcări repetate ale regulilor privind facturarea energiei electrice și relația contractuală cu consumatorii”, se mai arată în comunicat.

Președintele ANRE, George Niculescu, a transmis că „retragerea licenței este cea mai severă măsură pe care ANRE o poate dispune față de un furnizor”.

„Nu este o decizie pe care o tratăm cu ușurință. Dar atunci când abaterile se repetă, când sancțiunile nu produc corectarea comportamentului și când drepturile consumatorilor continuă să fie afectate, Autoritatea are obligația să intervină ferm. În acest caz, au fost constatate încălcări grave și repetate: clienți finali au fost transferați către acest furnizor fără acordul lor, iar regulile de facturare au fost încălcate în mod constant.

După sancțiuni totale de 746.000 de lei aplicate în iunie 2025 și după noi controale care au dus la amenzi suplimentare de 405.000 de lei, a devenit evident că sancțiunea contravențională nu mai era suficientă. ANRE susține concurența, dar concurența nu poate funcționa în afara regulilor. Dreptul clientului final de a-și alege liber furnizorul este un principiu fundamental al pieței de energie electrică.

Când acest drept este afectat, intervenția reglementatorului trebuie să fie proporțională, dar fermă. Ne dorim ca această decizie să rămână o excepție. Dar toți furnizorii trebuie să înțeleagă că protecția consumatorilor și respectarea regulilor de piață nu sunt opționale”, a precizat președintele ANRE.

Ce se întâmplă cu clienții GRENERG

ANRE a mai precizat următoarele:

Niciunul dintre clienții finali ai furnizorului GRENERG nu vor rămâne fără energie electrică. Cei 22.564 de clienți afectați, dintre care 22.102 casnici, vor fi redistribuiți către furnizorul de ultimă instanță desemnat la nivelul lunii iunie 2026, în conformitate cu procedurile în vigoare, fără întreruperea alimentării cu energie electrică.

Clienții care nu sunt mulțumiți cu prețul oferit de FUI au opțiunea și dreptul legal de a încheia noi contracte de furnizare energie electrică cu furnizorul pe care îl aleg. Pe platforma www.posf.ro, ANRE oferă concumatorilor de energie electrică atât un comparator de prețuri, cât și posibilitatea să-și aleagă furnizorul de energie electrică și să încheie contract cu acesta.

Primele sancțiuni au fost aplicate în iunie 2025, după apariția unor informații în spațiul public și a unor sesizări venite din partea consumatorilor.

În urma acelui control derulate, au fost aplicate amenzi de 760.000 de lei, pentru un număr de 84 de abateri. Ulterior, în perioada octombrie 2025-martie 2026, ANRE a derulat noi controale la acest furnizor și a mai emis 41 de amenzi, în valoare totală de 405.000 lei.