Război pe indemnizația de dirigenție: Pîslaru propune sumă fixă, PSD îl acuză că dezinformează

Dragoș Pîslaru. sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, propune ca indemnizația de dirigenție să fie acordată într-o sumă fixă – variantă pe care o vede ca alternativă la eliminarea acestui drept din proiectul legii salarizării unitare, notează Agerpres.

În prezent, indemnizația se calculează procentual, ceea ce înseamnă că profesorii mai bine plătiți primesc și o indemnizație de dirigenție mai mare, în timp ce debutanții iau mult mai puțin pentru aceeași muncă.

„Avem vreo 113.000 sau 116.000 de profesori care iau în prezent indemnizaţia de dirigenţie. Dacă aplici procentual acea indemnizaţie, impactul este de 1,1-1,2 miliarde de lei. Prin urmare nu este ceva ce putem duce în modul acesta. Totodată, profesorii care sunt mai bine plătiţi pentru activitatea de dirigenţie primesc mult mai mulţi bani decât profesorii care sunt mai prost plătiţi. Ştiu eu că sunt şi debutanţi. Întrebarea pe care am pus-o pe familie ocupaţională este dacă n-am putea să ne gândim la o indemnizaţie de dirigenţie în sumă fixă. Practic să fie o indemnizaţie care să stimuleze, pe care s-o gândim astfel”, a explicat ministrul.

Pîslaru a precizat că pe acest subiect va mai avea loc o a doua rundă de consultări cu sindicatele.

Propunerea a stârnit însă o reacție dură din partea PSD. Deputatul social-democrat Florin Manole, fost ministru al Muncii, l-a acuzat marți pe Pîslaru că dezinformează. Potrivit lui, sporul de dirigenție figura deja în proiectul de lege a salarizării lăsat de PSD la plecarea din Guvern.

„Am văzut în zilele trecute o declaraţie făcută de domnul Pîslaru referitoare la aşa-zisul spor de dirigenţie, un subiect extrem de important pentru sistemul de educaţie preuniversitar, pentru că este vorba despre zeci de mii de diriginţi din această ţară care, în completarea veniturilor lor salariale, beneficiază de acest drept. Domnul Pîslaru se referea la sporul de dirigenţie ca la ceva ce trebuie reparat şi adăugat pentru că lipsea din proiectul pe care l-a primit la plecarea PSD din Guvern. Lucrul ăsta este fals şi motivul acestei declaraţii este de a restabili adevărul şi anume - sporul de dirigenţie s-a aflat între propunerile noastre pentru a se acorda şi în următoarea lege a salarizării. Mai mult decât atât, la masă cu toţi liderii trimişi de partide pentru a discuta părţile tehnice ale consensului pe care l-am semnat cu toţii am insistat pentru sporul de dirigenţie, pentru faptul că el trebuie să rămână”, a spus Manole la Palatul Parlamentului.

Mai mult, deputatul PSD a susținut că, la acea discuție cu reprezentanții partidelor, Pîslaru s-ar fi opus el însuși menținerii sporului de dirigenție.

Anterior, ministrul interimar anunțase pe Facebook că proiectul aflat în consultare elimină peste jumătate dintre sporurile existente – o măsură pe care o prezenta drept o simplificare și o creștere a transparenței sistemului de salarizare. Tot atunci, dădea ca exemplu chiar indemnizația de dirigenție, spunând că eliminarea ei trebuie privită cu prudență.

„Un exemplu este propunerea privind eliminarea indemnizaţiei de dirigenţie. Din punctul meu de vedere, astfel de măsuri trebuie analizate cu foarte multă atenţie. Dacă afirmăm constant că educaţia este o prioritate strategică pentru România, atunci trebuie să ne asigurăm că legea salarizării reflectă această prioritate şi recunoaşte responsabilităţile suplimentare pe care anumite cadre didactice şi le asumă în fiecare zi”, a punctat Pîslaru în postarea sa.