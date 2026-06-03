Corneliu Bjola: „Președintele pierde capital politic. Ne îndreptăm, probabil, spre un guvern PSD minoritar”

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Criza politică declanșată de căderea guvernului prin moțiune de cenzură durează deja de o lună, iar factorul-cheie nevăzut este timpul: cine câștigă și cine pierde din tergiversare. Într-o analiză pentru Antena 3 CNN, expertul în diplomație digitală Corneliu Bjola explică de ce președintele Nicușor Dan și PSD sunt principalii perdanți ai blocajului, de ce încercarea de desemnare a lui Eugen Tomac a eșuat și, mai ales, de ce singurul care se simte confortabil în această situație rămâne premierul interimar Ilie Bolojan.

Cătălina Porumbel: Principala întrebare este de ce președintele Nicușor Dan nu face o desemnare de premier? Că o fi potrivită, că o pica... dar de ce nu vedem că face această desemnare de premier?

Corneliu Bjola: Eu cred că încearcă, dar încă nu a reușit. Factorul despre care nu se vorbește foarte mult și care mi se pare variabila-cheie în toată această situație de criză, este factorul de timp: cine câștigă și cine pierde din faptul că această criză trenează și durează? O săptămână, două, trei... Suntem deja la o lună de când a început această criză.

Spuneam tot atunci că sunt avantajate, într-o anumită măsură, PNL și USR. PNL a reușit să depășească încercările de defecțiuni inițiale, iar domnul Bolojan s-a consolidat. S-a dus la Cotroceni astăzi sau ieri și a spus că nu este vorba să susțină un guvern condus de Eugen Tomac. Deci el este într-o poziție destul de puternică în momentul de față și pe el îl avantajează.

AUR, de asemenea, câștigă. Cu cât trenează mai mult, nu numai că beneficiază de această criză, dar obligă oarecum și PSD-ul să se întoarcă și să facă niște concesii pentru ei.

Cine pierde? Cel care pierde, în primul rând, este președintele. Cu cât trenează mai mult... de aceea spun că el încearcă în momentul de față să facă acest lucru, dar nu îi reușește. Deci, încercarea cu Tomac se pare că a eșuat, dar cu cât durează mai mult, cu atât pierde capital politic. Și așa e la nivel de avarie critică în momentul de față.

Cine mai pierde? Cei de la PSD. Vorbim de criză, de domnul Pâslaru, putem vorbi și de alți miniștri. Problema este că guvernul a fost dărâmat printr-o moțiune de cenzură solidă, votată solid de cei care au inițiat acea moțiune de cenzură. Cei care au inițiat această moțiune de cennzură trebuie să facă un pas înainte. Doamna Olguța Vasilescu zâmbea când o întrebau: „Nu vă asumați responsabilitatea?”. „Păi nu, că să vedem ce spune președintele”.

Deci, eu cred că pe baza acestui calcul, factorul timp – cine pierde – ne îndreptăm spre momentul în care cei care pierd, președintele și PSD-ul în momentul de față, se vor îndrepta spre un guvern probabil PSD minoritar.

Ideea pentru președinte e că nu prea vrea să aibă și AUR legat oarecum în această configurație, dar cred că șansele sale de a coagula ceva credibil se reduc cu trecerea timpului.

Deci aici suntem: undeva, PSD-ul va trebui să facă un pas în față cu toți cei pe care reușesc să-i adune din Parlament în momentul de față.

Dar ideea să se pitească în spatele unui tehnocrat, ca domnul Pâslaru sau cine or mai găsi, cred că nu mai are credibilitate.

Cătălina Porumbel: O completare: eu cred că principalii pierzători suntem noi, românii.

Corneliu Bjola: Absolut! Cetățenii, așa cum am spus la început, sunt pierzătorii principali. Dar vorbim de formațiuni politice pentru că ei sunt chemați la negocieri.

Cătălina Porumbel: Ați spus că președintele încearcă să facă. Președintele poate să facă două desemnări și apoi să dizolve Parlamentul. Sau poate să facă 20 de desemnări. Constituția îi permite acest lucru. De ce nu face această desemnare odată? Chiar dacă ar fi o primă desemnare care n-ar trece de votul Parlamentului, n-ar fi pentru prima dată când am avea așa ceva în România. La a doua desemnare, eu cred că Parlamentul s-ar gândi serios. Oare câți parlamentari, care au venit de la zugrăvit, de pe la SOS, POT și de prin alte formațiuni, ar vrea să-și piardă mandatul de parlamentar? Pot vorbi despre asta și pentru parlamentarii care sunt în formațiuni politice solide: nu vrea nimeni să-și piardă mandatul. Cu alte cuvinte, de ce nu face acest lucru? Președintele are la îndemână Constituția.

Corneliu Bjola: Da, este o întrebare foarte bună, la care, mărturisesc, mă tem că nu am un răspuns foarte clar. Aș putea sugera câteva idei. De ce? Pentru că ceea ce a spus la început era că nu dorește o instabilitate crescută.

Adică să ai un premier care să fie respins și pe urmă să meargă din nou, și genul acesta de... și nu este stilul lui. Dorea, cum a spus, să aibă cineva care are o majoritate clară. Ceea ce era bine de făcut în prima săptămână, a doua, încerca, vedeam ce se întâmplă și atunci avea o forță mai mare.

Dar ăsta este și stilul dânsului, de a tărăgăna. Este și o chestiune de personalitate și o combinație de strategie. Strategia, din păcate, în momentul de față s-a îngustat, deci nu mai are prea multe opțiuni.

Înțeleg din presă că se pune o presiune pe USR. Poate colegii din platou pot să confirme, ca să intre într-o anumită coaliție, dar opțiunile s-au împuținat și se vede asta. A devenit mai nervos în ultima perioadă.

Vedeți și declarațiile pe care le-a făcut despre Ucraina, care nu erau chiar ok – mă refer la cele două declarații – a devenit mai nervos. Este o presiune pe care domnul președinte o simte în momentul de față și toți o absorb.

Cătălina Porumbel: O ultimă întrebare, domnule profesor: când estimați dumneavezastră că am putea să avem un guvern cu puteri depline? Pentru că, în momentul de față, știți că pe scena politică se vorbește inclusiv de varianta ca guvernul Bolojan să rămână în funcție până la 1 septembrie.

Corneliu Bjola: Și, cum spuneam, pe cine avantajează timpul? Cred că domnul Bolojan se simte foarte confortabil în această situație, pentru că programul pe care l-a început continuă. Nimeni nu-l poate modifica, nimeni în Parlament, în momentul de față.