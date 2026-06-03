Ungaria a renunțat la veto-ul pentru aderarea Ucrainei la UE. Vor începe negocierile oficiale

2 minute de citit Publicat la 21:45 03 Iun 2026 Modificat la 21:45 03 Iun 2026

Procesul de aderare constă în 33 de capitole împărțite în șase clustere tematice. FOTO: Hepta

Ungaria a ridicat veto-ul asupra candidaturii Ucrainei la aderarea la Uniunea Europeană, deblocând astfel trecerea procesului în următoarea etapă de negocieri și încheind o dispută politică ce a dus relațiile dintre Budapesta și Kiev la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, potrivit Euronews.

Progresul mult așteptat a avut loc brusc miercuri seara, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor la Bruxelles, au confirmat mai mulți diplomați pentru sursa citată.

Reprezentantul Ungariei a semnalat ridicarea rezervelor, permițând celor 27 de state membre să ajungă la unanimitatea necesară pentru începerea negocierilor.

Procesul de aderare constă în 33 de capitole împărțite în șase clustere tematice.

Primul cluster, cunoscut drept „fundamente”, deoarece acoperă statul de drept, drepturile omului și sistemul judiciar, este primul și ultimul care este deschis în acest proces complex.

În ultimii doi ani, Ucraina și Moldova, care sunt tratate informal ca state candidate cu parcurs comun, au încercat să deblocheze acest prim cluster.

Însă veto-ul impus de fostul premier ungar Viktor Orbán, chiar în perioada în care țara sa deținea președinția Consiliului UE, a blocat întregul proces.

De atunci, Bruxelles-ul a încercat să ocolească veto-ul prin diverse metode, însă fără succes. Schimbarea a devenit posibilă doar după ce Orbán a fost învins categoric la alegeri de Péter Magyar, care a promis refacerea relațiilor dintre Ungaria și Ucraina.

Într-un videoclip postat pe Facebook, Magyar a confirmat progresele făcute în consultările cu Kievul privind drepturile minorității maghiare din regiunea Transcarpatia, un punct sensibil de lungă durată între cele două țări.

Magyar se opune aderării accelerate

„Am ajuns la un acord cuprinzător cu Ucraina privind extinderea drepturilor lingvistice, educaționale, culturale și politice ale minorității maghiare de 100.000 de persoane”, le-a transmis Magyar susținătorilor săi.

Angajamentele, care nu au fost detaliate, vor fi incluse în planul de acțiune pe care Ucraina l-a trimis la Bruxelles în cadrul candidaturii sale, a precizat el.

Magyar a subliniat că rămâne împotriva aderării accelerate, o poziție împărtășită de mai multe state membre, care sunt prudente față de riscurile pentru integritatea procesului de extindere.

„Dacă Ucraina reușește să închidă toate cele 33 de capitole de aderare în 10 sau 15 ani, țara noastră va organiza un referendum cu caracter obligatoriu pe această temă”, a declarat Magyar.

Nu a existat o reacție imediată din partea Ucrainei.

În urma reuniunii de miercuri, Consiliul UE va trimite o scrisoare Ucrainei și Moldovei, care vor răspunde cu pozițiile lor, pentru ca ambasadorii să le evalueze.

Conferința interguvernamentală, care marchează punctul formal de start al negocierilor, este așteptată să aibă loc pe 15 sau 16 iunie, la Luxemburg.