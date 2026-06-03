Trump va participa la summitul NATO în Turcia, confirmă Rubio şi cere o reformă profundă a organizaţiei

Marco Rubio, şeful diplomaţiei americane, alături de Donald Trump, preşedintele SUA, în timpul unei ședințe de cabinet la Casa Albă. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele american, Donald Trump, va participa la următorul summit NATO, care se va desfăşura în Turcia pe 7 şi 8 iulie, a declarat miercuri secretarul american de stat Marco Rubio, care a susţinut că Alianţa are nevoie de o reformă profundă, relatează agenţiile AFP şi EFE, conform Agerpres.

"Preşedintele însuşi va participa la următorul summit al NATO. Suntem în continuare în NATO, dar NATO are nevoie de schimbări semnificative", a spus Marco Rubio în faţa unei comisii parlamentare.

El consideră de asemenea că acest summit, care va reuni cele 32 de ţări membre în capitala turcă Ankara, "este, fără îndoială, cel mai important din istoria organizaţiei, întrucât există anumite chestiuni care trebuie clarificate şi soluţionate".

Donald Trump le adresează constant critici aliaţilor europeni, după ce aceştia au refuzat să i se alăture în războiul pe care l-a lansat împreună cu Israelul împotriva Iranului.

Însă, la precedentul summit, desfăşurat anul trecut la Haga, el a reuşit să le impună acestor aliaţi, cu excepţia Spaniei, să-şi crească bugetele apărării până la 5% din PIB, în mod etapizat până în anul 2035, procent defalcat în 3,5% cheltuieli strict militare şi 1,5% pentru finanţarea unor investiţii conexe domeniului apărării, precum infrastructura critică, consolidarea industriei de apărare, apărarea cibernetică etc.

Potrivit secretarului general al NATO, Mark Rutte, la summitul de la Ankara se va face şi o evaluare a modului în care statele membre intenţionează să atingă acest obiectiv, prin prezentarea unei "traiectorii credibile".

La acelaşi summit NATO îşi va confirma de asemenea angajamentul de a continua să sprijine Ucraina în războiul cu Rusia, iar preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, nu va lipsi de la reuniune.