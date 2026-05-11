Ilie Bolojan spune că PNL nu va vota un guvern cu Sorin Grindeanu premier

Prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, face declarații în această seară. Bolojan a declarat la Digi24, luni, că PNL nu va vota un guvern cu Sorin Grindeanu premier și a somat din nou PSD să găsească soluția la criza politică generată de moțiunea PSD-AUR.

Declarația premierului:

„Am prezentat președintelui punctul de vedere legat de criza politică în care am ajuns din cauza acțiunii iresponsabile a PSD și am discutat diferite posibilități și perspective pentru a ieși din această situația care aduce deservicii pentru că avem nevoie de un guvern funcțional petnru lunile următoare pentru câteva componente principale - jaloanele din PNRR, o condiție obligatorie pentru a ne continua finanțările, să reașezăm proiecte pentru a termine lucrările până la sfârșitul lui august și să ne asigurăm că nu pierdem banii și să terminăm toate aspectele legate de creditul pentru apărare.

Urmează să aibă consultări cu conducerile partidelor politice și, în funcție de ele, va veni cu o propunere. Perspectiva pe care o va avea, o va face publică la momentul potrivit. Domnul președinte mi-a spus niște aspecte, dar mi se pare de bun simț ca perspectiva dânsului să o prezinte el.

Numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern pe de-o parte, pe de alta ține de o realitate politică - constatăm că PSD, prin moțiune pe care a declanșat-o cu AUR, a dovedit că e în măsură să facă o nouă majoritate, demolând guvernul din care au făcut parte fără să pună nimic în loc.

Celelalte partide nu au probat că pot constituie o majoritate, deci într- o formă logică e responsabilitatea PSD de a forma o majoritate și de a veni cu soluții pentru a redresa lucrurile, e foarte ușor să fugi de orice fel de răspundere, să nu-ți asumi nimic, să demolezi fără să pui nimic în loc și, dacă ați urmărit la moțiune, am întrebat ce se va întâmpla a doua zi cu guvernul României. Până în momentul de față n-au venit cu o soluția și dacă există o minimă urmă de bun simț, ar trebui să vină cu soluția pentru că dacă lucrurile trenează, chiar dacă guvernul lucrează non-stop, dacă guvernul nu lucrează cu toată forța, dacă toată mașinăria administrativă nu e la lucru, ceea ce nu e ușor. (...)”.

Ipoteza guvernului condus de Grindeanu

Întrebat dacă ar vota un guvern condus de Sorin Grindeanu, Bolojan a răspuns:

„Aici sunt de făcut două comentarii - în primul rând, așa cum am decis și s-a luat această decizie încă o dată fără echivoc după moțiune, PNL nu trebuie să mai facă o coaliție cu PSD. Nu trebuie să mai repetăm niște greșeli din ciclul electoral trecut - am făcut două greșeli - s-a făcut o coaliție doar pentru funcții și nu pentru buna guvernare și a doua a fost că am permis capturarea statului prin capturarea unor instituții și companii în scopul de a extrage rente. Faptul că s-a făcut o mare coaliție, nu e o problemă deosebită, dar atunci când partidele care fac o mare coaliție - ori e situație dificilă sau există o provocare mare în care e nevoie de corecții bugetare importante și e nevoie de toate forțele la masă. Ce a greșit coaliția din 2024 a fost că nu a făcut aceste reforme ci doar împărțeli de funcții.

Unii au încercat, dar dacă creezi așteptări care pot fi onorate, dacă nu-ți respecți angajamentele electorale și ajung pe posturi oameni nepotriviți, atunci nu faci bună guvernare, doar faci guvern pentru funcții.

PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier (Grindeanu - n. red.)

(...)

V-am spus care sunt deciziile luate de partidul nostru. În condițiile în care se va discuta de un astfel de guvern (minoritar PSD-AUR). Astăzi, dacă mă întrebați, PNL nu ar trebui să susțină un astfel de guvern, pentru că după acțiunea iresponsabilă a PSD de a șubrezi România într-o situație dificilă, nu te poți baza pe ei că vor face ce trebuie pentru țara noastră. E normal ca românii să vadă care e soluția lor, pentru că în afară de a minți și a face retorică politică și atât, nu au probat nimic”.

Guvern minoritar PNL

„În condiții de stabilitate, cu o guvernare majoritară, cu oameni responsabili e cea mai bună situație pentru a guverna și pentru a merge cu viteza maximă posibilă.

Am ieșit din această situație când interesele din spatele PSD - ale baronilor locali au fost afectate- ceea ce s-a întâmplat pentru că nu mai putem merge doar cu sacrificii din partea cetățenilor, în aceste condiții este posibil să ajungem la guverne minoritare. Orice guvern minoritar nu are stabilitatea și predictibilitatea unui guvern cu majoritate, și dacă PSD nu va reuși să facă guvern sau va fugi de responsabilitate, sigur că ceilalți trebuie să-și asume și PNL, USR și UDMR nu cred că vor fugi.

În ce privește o persoană sau alta, din nou, asta nu e problema de bază, sigur că va conta cine e pe poziția de decizie.

E o problemă legată de o filosofie diferită de guvernare”.

Întrebat dacă mai e dispus să revină în fruntea guvernului, Bolojan a spus:

„La fel ca în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit, și asta va fi situația, atunci nu mă dau în lături. Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce în zona de stabilitate. Există boala, pesedismului, în care instituția e condusă ca un bun personal. Nu e doar în PSD, pentru că atunci când stai cu PSD-ul, apucăturile se transferă la toți.

PSD-ul e întruchiparea acestei boli, deci asta e o gândire care nu livrează performanță pentru că instituția nu mai face concursuri și se intră pe pile, se fac sinecuri, nu se mai livrează către toți cetățenii ci pe sărite și e opusul acestui lucru. Am lucrat ani de zile la Oradea ca instituțiile să lucreze pentru toți cetățenii”.

Despre „puciștii” din PNL

Întrebat dacă e o diferență între oponenții săi din PNL și PSD-iști, Bolojan spune:

„Una este să fii implicat în tot felul de rețele de sprijin de plantare de oameni și să folosești funcția pentru clientălă, și alta e să ai o perspectivă politică diferită. Eu am fost 20 de ani în administrație, am schimbat lucrurile și experiența m-a convins că dacă faci lucruri corect obții rezultate, lucruri pe care le faci doar să ocupi o funcție fără să livrezi își aduc deservicii pentru că cetățenii noștri așteaptă ca noi să-i respectăm, să îndeplinim ce am promis și să corectăm nedreptăți”.

Întrebat dacă are ce să-i reproșeze lui Predoiu:

„Colegii, după decizia de a nu mai face guvern cu PSD, indiferent cum au votat, au respectat decizia. Vizavi de acest tip de abordări și poziționări în interior, nu am ce reproșuri să fac unui coleg sau altul. Nu m-apuc să fac reproșuri în spațiul public unor colegi cărora le pot spune ce am de spus în privat.

Noi, PNL, trebuie să modernizăm partidul și vreau să fac din acest partid unul respectat de mult mai mulți români în așa fel încât să nu ajungi la guvernare cu 15%. Când vrei să faci lucruri improtante și trebuie să le faci, acțiunea puternică are o reacțiune la fel de puternică. Sistemele pe care vrei să le destructurezi nu stau liniștite. Dacă nu ai forță și nu există un sprijin popular, nu poți să treci peste aceste greutăți”.

Întrebat dacă l-ar mai numi ministru pe Predoiu:

„Într-o situație în care ajungi să faci un guvern, partidul face o analiză a miniștrilor și în funcție de capacitatea lor de a livra, se pot face propuneri. În acestă situație ipotetică, partidul decide ce miniștri și premier susține, nu capriciile unei singure persoane. Am fost în situația de a lucra cu oameni diferiți și aici lucrezi cu datele pe care le ai și e foarte important să faci echipe, să nu cauți punctele care te despart ci cele care te apropie și asta ma căutat în guvernare”.

Despre susținătorii săi

„Eu am mai spus că susținerea pe care am primit-o de la cetățeni am înțeles-o ca o susținere pentru România modernă care înseamnă corectitudine în administrație, reguli pentru toți, economie care se dezvoltă, încurajarea muncii. Nu există ceva care să fie potențat, așa cum se sugerează și e decizia oamenilor și le mulțumesc pentru că e și unul dintre motivele pentru care am ales să lupt.

De aceea e nevoie de un vehicul politic care să facă ceea ce trebuie, dar trebuie susținere și forță, altfel e greu cu un parlament pulverizat”.

Despre alegeri anticipate:

„Nu am discutat despre o astfel de ipoteză. Sistemul nostru parlamentar și sistemul de a genera alegeri anticipate sunt de așa natură încât ele nu s-au verificat până acum. Președintele nu are obligația după două guverne căzute la vot. Se fac alegeri anticipate în două ipoteze - avem o probleme fără rezolvare sau se reașează lumea politică în așa fel încât e nevoie de o reconfigurare.

PNL a arătat clar că vrea să separe apele. Am avut un prim punct de pornire când am preluat președinția PNL și am încercat să imprim o notă de responsabilitate și de respectare a angajamentelor, a fost o luptă să recâștigăm încrederea în România.

Am trecut într-o nouă etapă pentru că s-a probat încă o dată că o colaborare cu PSD nu ne poate aduce decât deservicii. Nu e bine nici pentru ROmânia, nici pentru PNL să fie secundul PSD. Trebuie să reconstruim partidul, să aducem oameni noi și valoroși și cu un partid întărit să avem o forță relevantă pentru alegerile din 2028 în așa fel încât să facem ce trebuie pentru România cu adevărat.

Despre susținerea Olguței Vasilescu conform căreia decizia PNL nu e „statutară”:

PNL și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le explice ce au de făcut, ei știu ce au de făcut - nu ce spune doamna Olguța Vasilescu”.