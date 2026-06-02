Radu Miruță anunță o analiză pe cazul șefului Armatei. Întrebat dacă va cere demiterea acestuia: "Nu este cazul acum"

Ministrul Apărării aprecizat că l-a informat pe Nicușor Dan despre acest caz. FOTO: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a comentat cazul Șefului Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, într-un interviu realizat de Sabina Iosub și difuzat în emisiunea “Sinteza zilei”.

Radu Miruță a declarat că, deși legislația îi permite să propună schimbarea din funcție a șefului Statului Major al Apărării, în prezent nu există motive pentru o astfel de măsură, întrucât nu s-a ajuns la concluzia că aceasta se impune.

"Așa este pe legislație. Nu suntem în situația în care s-a concluzionat că acesta este cazul acum", a spus ministrul Apărării.

El a precizat că “este o situație neplăcută pentru Armata Română” și că va exista o analiză: “Vom avea o analiză împreună cu domnul Președinte pe care l-am informat despre această situație, cel mai probabil în perioada următoare”.

Președintele Nicușor Dan a fost informat despre acest caz de Radu Miruță

Ministrul Apărării a precizat că l-a informat pe Nicușor Dan despre acest caz: “Când am aflat despre aceatsă situație l-am informat pe domnul Președinte. Este comandantul suprem al Armatei Române”.

Întrebat dacă e nevoie de o disucție în CSAT în acest moment, Radu Miruță a spus:

“Cred că este nevoie de o analiză asupra situației actuale. Nu interferăm cu ce face Justiția. Însă trebuie să facem o analiză pe cum arată lucrurile acum. Această analiză trebuie făcută coordonat de președintele României. Dacă va cere informații supliemntare de la noi, vom pune la dispoziție tot ce vom avea”.

Radu Miruță a mai spus că acest caz nu afectează derularea programului SAFE pentru înzestrarea Armatei:

“Nu are nicio legătură. Contractele nu au fost semnate de Șeful Statului Major. Contractele sunt deja semnate, ministerul are structuri care se ocupă de aceste contracte. Nu e absolut nicio legătură.

De asemenea, Radu Miruță a mai spus că nu a vorbit despre caz cu generalul Gheorghiță Vlad:

“Am evident nelămuriri, dar acestea trebuie clarificate de organele de cercetare penală. Urmăresc și eu ce comunică Parchetul”.

Generalul Gheorghiță Vlad, pus sub acuzare

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost audiat marți dimineață la DNA – Secția militară, într-un dosar în care i s-a comunicat calitatea de suspect pentru complicitate la uzurparea funcției.

În același dosar apare și fiica generalului Mircea Anicescu, pentru care ar fi fost făcute intervenții în vederea avansării în grad înainte de termen. Mircea Anicescu este o figură cunoscută în cadrul Ministerului Apărării Naționale, unde a ocupat funcția de locțiitor al șefului Direcției Generale Management Resurse Umane. Acesta a fost înaintat în iulie 2025 la gradul de general-maior (cu două stele) și a trecut ulterior în rezervă.

În anchetă sunt vizați și generalii Iulian Berdilă și Mihai Șomordolea. Cei trei ar fi implicați într-o investigație care vizează suspiciuni de trafic de influență, în legătură cu fraudarea și favorizarea unor candidați la examenele de promovare și admitere în structurile Armatei Române.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a respins acuzațiile care i-au fost aduse de procurorii DNA, precizând că nu a săvârșit nicio faptă de corupție și nu a avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități de acest tip.