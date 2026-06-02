Noua ierarhie a banilor: Aurul a depășit deținerile în dolari ale băncilor centrale și a devenit principalul activ de rezervă

Achizițiile de aur ale băncilor centrale au încetinit ușor în 2025, la 850 de tone, după trei ani consecutivi de cumpărări nete de peste 1.000 de tone anual. Foto: Getty Images

Aurul a depășit obligațiunile guvernamentale ale Statelor Unite și a devenit principalul activ de rezervă la nivel global, în urma achizițiilor masive realizate de băncile centrale în ultimii ani și a creșterii spectaculoase a prețului metalului prețios, arată un raport al Băncii Centrale Europene. Potrivit BCE, aurul a ajuns să reprezinte 27% din rezervele mondiale la finalul lui 2025, în timp ce ponderea titlurilor americane a scăzut la 22%, reflectând și tendința tot mai accentuată de diversificare față de dolarul american în context geopolitic tensionat, potrivit Financial Times.

Ponderea activelor de rezervă denominate în euro a rămas neschimbată, la 15%.

Schimbarea structurii rezervelor — active foarte lichide pe care băncile centrale le folosesc pentru a-și susține monedele, pentru a onora plăți internaționale și pentru a asigura lichiditate în perioade de tensiune financiară — reflectă încercarea multor state de a găsi alternative la dolarul american, moneda de rezervă de facto la nivel global.

Aceste eforturi s-au accelerat după 2022, când Statele Unite au folosit sancțiunile pentru a bloca rezervele în dolari ale Rusiei, ca reacție la invazia pe scară largă a Ucrainei.

„Tensiunile geopolitice continuă să alimenteze o cerere puternică a băncilor centrale pentru aur”, a scris președinta BCE, Christine Lagarde, în raportul publicat marți.

Cu peste 36.000 de tone de aur, băncile centrale dețin aproape cât în perioada de vârf a sistemului Bretton Woods, arată BCE. În acea perioadă, când dolarul era legat de aur, iar cursurile valutare erau fixe, rezervele globale însumau circa 38.000 de tone.

Totuși, depășirea obligațiunilor americane de către aur — considerate în mod tradițional fundamentul rezervelor internaționale în dolari — este și rezultatul creșterii spectaculoase a prețului metalului în ultimii ani. Aurul a atins un maxim de peste 5.500 de dolari pe uncie în ianuarie.

Activele denominate în dolari rămân totuși cea mai mare componentă a rezervelor globale, cu o pondere de 42%, arată datele BCE.

Achizițiile de aur ale băncilor centrale au încetinit ușor în 2025, la 850 de tone, după trei ani consecutivi de cumpărări nete de peste 1.000 de tone anual.

Cine au fost cei mai mari cumpărători de aur

Cei mai mari cumpărători de aur din 2022 încoace au fost China, Polonia, Turcia și India, potrivit raportului.

Totuși, compania de stablecoin Tether a devenit cel mai mare cumpărător individual în 2025, achiziționând peste 100 de tone de aur.

După ce a cumpărat 220 de tone de aur de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în 2022, Turcia a înregistrat la începutul lui 2026 ceea ce BCE descrie drept „una dintre cele mai mari reduceri de rezerve din ultimii ani”, după ce a vândut sau a împrumutat 130 de tone de aur în contextul războiului din Iran.

Raportul BCE arată că rolul internațional al euro a crescut „treptat, dar constant în ultimul deceniu”.

Emisiunile de datorie internațională denominate în euro au crescut cu 30%, atingând un „nivel record” de aproape 1.000 de miliarde de euro anul trecut, în timp ce investitorii internaționali au injectat net 850 de miliarde de euro în active din zona euro, împingând intrările de capital din portofolii străine „aproape de nivelurile maxime de la crearea euro”.