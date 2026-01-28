Prețul aurului bate toate recordurile: gramul trece de 720 de lei. Cum pot investi românii

720 de lei şi 74 de bani. Atât valorează un gram de aur astăzi, conform cursului BNR. sursa foto: Getty

Aurul strălucește la cote istorice pe piețele internaționale. Și în România metalul prețios atrage tot mai mulți investitori care caută siguranță într-un context marcat de inflație, tensiuni geopolitice și volatilitate financiară. Din materialul următor aflăm ce înseamnă acest val de creșteri și cum poate un român să investească, concret, în aur.

720 de lei şi 74 de bani. Atât valorează un gram de aur astăzi, conform cursului BNR; cu 100 de lei mai mult faţă de acum o lună. Recorduri istorice sunt stabilite şi la nivel internaţional. O uncie valorează peste 5.200 de dolari. Nevoia de siguranţă, teama de inflaţie, deprecierea dolarului, tensiunile geopolitice sunt câteva dintre motivele pentru care diferite guverne sau investitori aleg să cumpere aur.

„Am observat o creștere de 300% față de ianuarie 2025. Vorbesc de businessul nostru. De 5.000 de ani, aurul înseamnă bani. E sigur și pe inflație sau conflicte ori incertitudine”, spune Daniel Văduva, dealer de metale preţioase.

Varianta clasică de investiţie presupune să cumpărăm fizic metal preţios, cel mai indicat sub forma unor lingouri sau monede pentru a evita costurile de manoperă asociate bijuteriilor.

„Avem aici un lingou de două grame. În urmă cu doi ani, îl vindeam cu 550 de lei. Acum este 1.500 de lei”, spune antreprenorul.

Se poate cumpăra aur de la sucursala BNR, de la traderi de aur sau din bănci.

„Este cu livrare fizică, pentru acasă sau păstrat în cadrul băncii”, spune Georgian Cosmin Lazăr, din cadrul Direcției Piețe Financiare al unei bănci comerciale.

Atunci când vrem să recuperăm investiţia, putem vinde în centre de tranzacţionare sau în cadrul băncii de unde am cumpărat.

„La fel ca la achiziție, se merge în unitățile noastre și există procedura pentru vânzare”, mai spune Georgian Cosmin Lazăr.

Însă putem cumpăra aur şi în mod dematerializat, pe diferite platforme sau prin brokeri.

Ulterior, investiţia poate fi vândută precum o acţiune. Atunci când creşte preţul auului, creşte şi valorea investiţiei noastre. Există totuşi riscuri, spun experţii. Pieţele sunt într-o creştere accelerată, iar pe termen scurt poate să apară volatilitatea.