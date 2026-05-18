Ce persoane fizice emit e-Factura din 1 iunie 2026. Pașii pentru înscriere

3 minute de citit Publicat la 11:58 18 Mai 2026 Modificat la 11:58 18 Mai 2026

În contextul digitalizării fiscale accelerate în România, sistemul RO e-Factura devine obligatoriu pentru tot mai multe categorii de contribuabili. De la 1 iunie 2026, obligația se extinde și asupra persoanelor fizice care desfășoară activități economice și se identifică fiscal prin Cod Numeric Personal (CNP).

Guvernul a introdus un termen de tranziție prin OUG 6/2026, amânând obligativitatea până la 1 iunie 2026 pentru persoanele fizice impozabile identificate prin CNP (nu prin CIF/CUI). Această măsură vizează combaterea evaziunii fiscale și uniformizarea facturării electronice, similar cu ceea ce se aplică deja firmelor și PFA-urilor.

Cine este vizat concret

Persoanele fizice care desfășoară activități economice independente și emit facturi pe CNP, inclusiv cele cu venituri din drepturi de autor (DDA) sau proprietate intelectuală.

Exemple frecvente: jurnaliști, scriitori, traducători, artiști, muzicieni, fotografi, videografi, designeri grafici, influenceri, creatori de conținut online, programatori independenți, consultanți, formatori, instructori de fitness, profesori de meditații sau proprietari care închiriază locuințe în regim repetat (sub anumite condiții).

Agricultorii persoane fizice care aplică Regimul Special pentru Agricultori (producție agricolă, servicii agricole etc.).

Aceste persoane fizice sunt considerate persoane impozabile din punct de vedere al TVA atunci când desfășoară activități economice în mod independent, chiar dacă nu sunt organizate ca PFA sau SRL. Obligația intervine mai ales pentru facturile emise către persoane juridice, dar legislația extinde treptat cerințele și în alte relații.

De ce este importantă conformarea

Fără transmiterea facturilor prin RO e-Factura, beneficiarii (în special firmele) nu vor putea deduce TVA-ul sau justifica cheltuielile, iar cei în cauză riscă amenzi de până la 10.000 lei, plus blocarea încasărilor. Perioada de tranziție până la 1 iunie 2026 permite adaptarea, testarea sistemului și evitarea erorilor.

Când trebuie să emită factura persoanele fizice

Obligația de emitere și transmitere a facturilor prin sistemul național RO e-Factura intervine pentru livrările de bunuri și prestările de servicii din România, începând cu 1 iunie 2026.

Termen de emitere: Factura electronică trebuie generată și transmisă în sistem în momentul prestării serviciului/livrării bunului sau conform acordului contractual, dar nu mai târziu de termenele legale generale de facturare.

Se aplică în principal în relații B2B (către firme), dar extinderea către B2C (persoane fizice) avansează progresiv.

Agricultorii în regim special și cei cu venituri din drepturi de autor trebuie să emită e-Factura pentru a permite plățile de la beneficiari (edituri, platforme, producători etc.). Contractul de drepturi de autor singur nu mai este suficient în multe cazuri — se cere factura validată în sistem.

Neconformarea după 1 iunie 2026 poate duce la sancțiuni și refuzul plăților de către parteneri.

Pașii pentru înscrierea în e-Factura

Înscrierea implică acces în Spațiul Privat Virtual (SPV) ANAF și depunerea Formularului 082 – „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu”. Iată pașii detaliați:

1. Creați/Verificați contul în SPV ANAF

- Accesați site-ul ANAF → Servicii Online → Înregistrare utilizatori → Spațiul Privat Virtual.

- Pentru persoane fizice: înregistrați-vă cu parolă (user + parolă) sau cu certificat digital calificat (recomandat pentru acces complet la e-Factura).

- Dacă aveți deja SPV pentru Declarația Unică, actualizați-l.

2. Obțineți (opțional, dar recomandat) certificat digital calificat

Multe persoane fizice accesează SPV cu user/parolă, dar pentru transmitere fluidă de facturi, un certificat digital (semnătură electronică) simplifică procesul și permite utilizarea programelor de facturare integrate.

3. Depuneți Formularul 082

- Autentificați-vă în SPV.

- Mergeți la secțiunea de formulare (Asistență contribuabili → Declararea obligațiilor → Toate formularele).

- Selectați Formularul 082, bifați secțiunea corespunzătoare înscrierii obligatorii.

- Completați datele: nume, prenume, CNP, adresă domiciliu fiscal etc.

- Transmiteți electronic.

4. Așteptați confirmarea

ANAF vă înscrie în Registrul RO e-Factura în maxim 3 zile lucrătoare. Persoanele care desfășoară deja activitate trebuie să depună formularul până la sfârșitul lunii mai 2026. Cei care încep activitate nouă trebuie să se înscrie înainte de a emite prima factură.

5. Pregătiți emiterea facturilor

- Folosiți aplicația gratuită ANAF pentru generare XML.

- Sau integrați un program de facturare certificat care se conectează la SPV și automatizează procesul (generare, transmitere, descărcare confirmări).

- Verificați statusul facturilor (index, validare) în SPV.

Prin respectarea acestor pași, tranziția la e-Factura devine simplă și vă protejează business-ul independent. Digitalizarea fiscală aduce transparență, dar și eficiență pe termen lung pentru toți contribuabilii.

De la 1 iunie 2026, persoanele fizice care emit facturi pe CNP (freelanceri, creatori, agricultori etc.) intră oficial în obligativitatea RO e-Factura. Pregătiți-vă din timp prin înscrierea în SPV și depunerea Formularului 082. Astfel evitați amenzi și asigurați continuitatea activității. Pentru informații oficiale actualizate, verificați permanent site-ul ANAF și consultați un specialist.