Bolojan spune că discută cu Ministerul Finanţelor dacă extinderea e-Factura şi la unele persoane fizice e necesară: Am primit sesizări

<1 minut de citit Publicat la 16:15 15 Mai 2026 Modificat la 16:15 15 Mai 2026

Bolojan spune că discută cu Ministerul Finanţelor dacă extinderea e-Factura şi la unele persoane fizice e necesară. Sursa foto: Getty Images | miniseries

Premierul interimar Ilie Bolojan urmează să aibă o discuţie vineri cu responsabilii de la Ministerul Finanţelor pentru a analiza dacă măsura aflată în pregătire privind extinderea e-Factura pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice cu afaceri mici, este una necesară, notează Agerpres.

"Am continuat digitalizarea şi chiar acum ar urma să intre în vigoare, de exemplu, extinderea sistemului e-Factura pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice, care au diferite business-uri mici.

Or, asta înseamnă, de exemplu, o birocraţie suplimentară şi am primit deja sesizări pe tema asta şi chiar astăzi mi-am propus să discut cu Ministerul de Finanţe să vedem dacă această măsură este într-adevăr necesară, dacă combate într-adevăr evaziunea sau dacă doar e o formă de birocraţie în plus", a afirmat Bolojan, într-un interviu la HotNews.