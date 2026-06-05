Student la Harvard, negociator la ONU. Alexandru Drăghia, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Alexandru Drăghia, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”.

Un tânăr român a fost inclus în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, după un parcurs care l-a dus de la Consiliul Național al Elevilor până la tribuna Adunării Generale a ONU și la băncile uneia dintre cele mai prestigioase universități din lume.

Alexandru Drăghia are 23 de ani și un CV care acoperă mai multe domenii simultan: diplomație internațională, reprezentare instituțională a tinerilor și performanță academică la Harvard, unde a primit două dintre cele mai importante distincții ale universității: John Harvard Scholar și Detur Book Prize.

Activitatea sa internațională a atins punctul culminant în 2023, când a fost numit Delegat de Tineret al României la ONU. În cadrul acestui mandat a participat la negocierea Rezoluției ONU privind tineretul, a organizat la New York evenimente diplomatice dedicate sănătății mintale și dezvoltării tinerilor și a susținut un discurs în plenul Adunării Generale pe tema libertății de exprimare. Anterior, UNICEF îl selectase ca Youth Advocate pentru cea de-a 77-a sesiune a Adunării Generale, unde a participat la reuniuni cu secretarul general adjunct al ONU, Amina Mohammed, și cu directorul executiv al UNICEF, Catherine Russell. A luat parte și la Transforming Education Summit, evenimentul convocat de secretarul general al ONU pentru redefinirea viitorului educației mondiale.

Înainte de toate acestea, Alexandru construise deja o activitate concretă în România. Ca vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor, a contribuit la introducerea mecanismului prin care elevii pot oferi feedback profesorilor și la demersuri pentru transparentizarea fondurilor destinate educației. A petrecut un an de studiu în Statele Unite prin programul FLEX, experiență care i-a consolidat traseul internațional.

La Harvard, unde studiază din 2023, este asistent de curs în Departamentul de Științe Politice, consilier academic pentru studenții din anul I și copreședinte al asociației studenților români din universitate.

Prin includerea sa în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României", Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aduce în atenția publicului un profil care combină diplomație activă, reprezentare instituțională și excelență academică, toate construite înainte de 25 de ani.