A intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai tânăr profesor din ultimii 300 de ani. Acum predă studenților de vârsta lui

Nathan predă noțiuni complexe de programare și informatică aplicată în inginerie. Foto: Guinness World Records

Un tânăr din statul american Florida a intrat în istorie după ce a devenit cel mai tânăr profesor universitar de sex masculin din lume, potrivit Guinness World Records. Nathan Thomas a obținut acest record după ce, la doar 18 ani și 346 de zile, a fost angajat ca profesor de inginerie la Miami Dade College, potrivit People.

Performanța sa a depășit un record vechi de peste trei secole. Până acum, titlul îi aparținea matematicianului scoțian Colin Maclaurin, care a devenit profesor la vârsta de 19 ani, în urmă cu 306 ani.

Nathan Thomas este, de asemenea, cu 16 zile mai tânăr decât Alia Sabur, deținătoarea recordului pentru cea mai tânără profesoară universitară din lume, care a ocupat un post similar în 2008, la vârsta de 18 ani și 362 de zile.

Predă colegilor săi de generație

În august 2023, Thomas a început să predea cursul COP 2270 „Limbajul C pentru ingineri”, destinat unor studenți de vârste apropiate de a sa.

Acum în vârstă de 21 de ani, el spune că diferența de vârstă nu a reprezentat niciodată un obstacol în sala de curs.

„Odată ce intri în clasă, toți sunt acolo cu același scop: să învețe. Vârsta nu mai contează”, a declarat acesta pentru Guinness World Records.

Tânărul spune că principalul său obiectiv este să îi ajute pe studenți să înțeleagă materia și consideră că dorința de a învăța este mult mai importantă decât orice alt criteriu.

În calitate de profesor, Nathan predă noțiuni complexe de programare și informatică aplicată în inginerie.

Un parcurs academic ieșit din comun

Decanul Facultății de Inginerie, Tehnologie și Design din cadrul Miami Dade College, Manny Perez, îl descrie pe Nathan Thomas drept un exemplu pentru studenți.

„Ori de câte ori întâlnești o persoană ca Nathan, îți dai seama că ai în față un om cu adevărat special, capabil să inspire generațiile tinere”, a declarat acesta.

Parcursul academic al lui Thomas este remarcabil. La doar 10 ani s-a înscris la Miami Dade College printr-un program destinat elevilor care urmează simultan cursuri universitare. Patru ani mai târziu s-a transferat la Florida International University, iar până la 18 ani obținuse deja atât diploma de licență, cât și pe cea de master în inginerie electrică, ambele cu rezultate excelente.

În prezent, pe lângă activitatea didactică, urmează și cursurile unei facultăți de drept.

Pasiunea pentru matematică și bucuria de a preda

Provenit dintr-o familie de ingineri, Nathan spune că matematica i s-a părut firească încă din copilărie, iar acest lucru i-a alimentat interesul pentru domeniile STEM.

El povestește că mama sa avea talentul de a explica lucrurile complicate într-un mod simplu, influență care i-a modelat propria manieră de a preda.

Cea mai mare satisfacție, spune el, este momentul în care observă că un student înțelege, dintr-odată, un concept care până atunci părea imposibil de stăpânit.

„Este o satisfacție diferită față de rezolvarea unei probleme de unul singur. Ai impresia că retrăiești acel moment de descoperire prin ochii altcuiva. În plus, atunci când predai, ești obligat să înțelegi materia la un nivel mult mai profund. De multe ori simt că învăț la fel de mult, dacă nu chiar mai mult decât studenții mei”, spune Nathan Thomas.