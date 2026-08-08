România a obţinut 3 medalii de aur, 2 de argint şi 3 de bronz la Olimpiada Internațională de AI 2026. Au fost concurenţi din 108 ţări

1 minut de citit Publicat la 11:24 08 Aug 2026 Modificat la 11:24 08 Aug 2026

România a obţinut 3 medalii de aur, 2 de argint şi 3 de bronz la Olimpiada Internațională de AI 2026. Sursa foto: Ministerul Educaţiei

Ministerul Educaţiei a transmis, sâmbătă, că România a obţinut trei medalii de aur, două de argint și trei de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială – IOAI 2026. "La Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială (IOAI) 2026, desfășurată în perioada 2–8 august 2026, la Astana, Republica Kazahstan, au participat concurenți din 108 țări și teritorii", a anunţat instituţia.

Instituţia i-a felicitat pe elevii care au adus medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială – IOAI 2026.

"Trei medalii de aur, două de argint și trei de bronz pentru România, la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială – IOAI 2026.

Cine sunt medaliaţii

Felicitări,

Thury-Burileanu Alexandru, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân" din Constanța, medalie de aur; Petrean Roland, clasa a XI-a, Colegiul Național „Silvania" din Zalău, medalie de aur; Georgescu David, clasa a XI-a, Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga" din Timişoara - medalie de aur; Stoica Mihnea-Teodor, clasa a X-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, medalie de argint; Dobre Darius-Adrian, clasa a XII-a, Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab" din Râmnicu Vâlcea, medalie de argint; Nistor Iulian, clasa a XII-a, Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu" din Cluj-Napoca, medalie de bronz; Bence-Muk Daniel-Antoniu, clasa a XI-a, Colegiul Național „George Barițiu" din Cluj-Napoca, medalie de bronz; Pop Matei-Tudor, clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Avram Iancu" din Cluj-Napoca, medalie de bronz.

Delegația României a fost însoțită, în calitate de observatori, de Antonio Bărbălău, reprezentant Bitdefender, și Alexandru Costin Deonise, absolvent de master al Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, care au participat la activitățile asociate competiției.

Participarea delegației României la IOAI 2026 a beneficiat, de asemenea, de sprijinul important oferit de Bitdefender, atât prin susținere financiară, cât și prin implicarea unor specialiști în activitățile de pregătire științifică și tehnică. Compania a contribuit, de asemenea, cu suport tehnic și resurse hardware necesare desfășurării în bune condiții a activităților de pregătire și participare.

Felicitări elevilor pentru rezultatele obținute, coordonatorilor pentru activitatea desfășurată și tuturor celor care au contribuit la reprezentarea României la IOAI 2026", a mai comunicat Ministerul Educaţiei.