Furtuni puternice în jumătate de țară: ANM a extins Codul galben de ploi torențiale. HARTA județelor afectate

Furtuni puternice în jumătate de țară. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie e extins și prelungit avertizarea cod galben de furtuni puternice. Potrivit specialiștilor, până vineri seara va ploua torențial în mai multe județe ale țării.

Cod galen de furtuni - joi

Interval de valabilitate: 4 iunie, ora 10 – 4 iunie, ora 23

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ

Zone afectate: Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane

În Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Cod galen de furtuni - vineri

Interval de valabilitate: 5 iunie, ora 12 – 5 iunie, ora 23

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ

Zone afectate: nordul Carpaților Orientali și Munții Apuseni

În nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul zonei montane precum și în sud-estul țării.