Nicuşor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Eugen Tomac candidat la funcţia de prim-ministru. FOTO: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat vineri decretul privind desemnarea lui Eugen Tomac candidat la funcţia de prim-ministru, informează Administraîia prezidenţială.

"Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 5 iunie 2026, decretul privind desemnarea domnului Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern", potrivit unui comunicat al Administraţiei prezidenţiale.

Președintele Nicușor Dan a anunţat, joi seara, că îl nominalizează pentru funcția de premier pe consilierul său Eugen Tomac, europarlamentar și președinte PMP. Nicuşor Dan a venit în faţa presei însoţit de Eugen Tomac.

"Am ales o persoană care are experienţa politică pentru a discuta cu partidele. Este un act de responsabilitate din partea mea şi aştept aceeaşi responsabilitate din partea partidelor", a spus Nicuşor Dan.

Potrivit informaţiilor obţinute de Antena3.ro, premierul desemnat are o listă cu numele specialiştilor pentru ministere, care este pregătită de mai bine de o săptămână şi care a fost discutată inclusiv cu liderii partidelor, în discuţiile purtate neoficial de aceştia cu Preşedintele Nicuşor Dan şi cu Eugen Tomac.

Lista nu este completă, de exemplu nu are nume trecute pentru Ministerul Afacerilor Interne şi pentru Ministerul Transporturilor, urmând să fie identificate persoanele pentru ocuparea acestor portofolii.