Republica Moldova și-a închis temporar spațiul aerian. „Un obiect aerian” se îndrepta spre Tiraspol, apoi a explodat

1 minut de citit Publicat la 19:25 17 Aug 2026 Modificat la 19:25 17 Aug 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Un obiect aerian neidentificat a intrat în Republica Moldova, luni seară, și a produs o explozie care a declanșat un incendiu la aproximativ trei kilomtri de localitatea Talmaza. Autoritățile moldovene spun că obiectul suspect se deplasa pe direcția Cuciurgan-Tiraspol. Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că a închis spațiul aerian pe sectorul Centru și că monitorizează spațiul aerian pentru siguranță.

Autoritățile de la Chișinău au mai informat că obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare la un moment dat.

„Sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, la ora 17:37, pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui obiect aerian, pe direcția Cuciurgan–Tiraspol. Imediat au fost intreprinse măsuri pentru închiderea spațiul aerian pe sectorul Centru, cu durata de 15 minute.

Potrivit datelor preliminare, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă.

În același timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI informează că, în extravilanul localității Talmaza, la aproximativ 3 kilometri de localitate, a fost înregistrată o deflagrație. În urma acesteia, a fost semnalată arderea vegetației.

La fața locului s-au deplasat echipele specializate pentru documentarea situației și stabilirea circumstanțelor producerii incidentului.

Subdiviziunile responsabile din cadrul Armatei Naționale mențin cooperarea cu instituțiile competente și monitorizează situația pentru asigurarea securității spațiului aerian și a cetățenilor Republicii Moldova”, a transmis ministerul apărării moldovean.