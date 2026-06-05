Bijuteriile împărătesei Ecaterina cea Mare vor fi scoase la licitație. Dispăruseră acum un secol

Pe 17 iunie, la Sotheby's din New York, vor fi scoase la licitaţie mai multe bijuterii aparținând împărătesei Ecaterina a II-a a Rusiei, intrată în legendă sub numele de Ecaterina cea Mare, care s-a dovedit a fi nu doar una dintre cele mai înţelepte și respectate ţarine, dar si simbolul unei identităţi naţionale.

Licitația programată pentru 17 iunie la Sotheby's New York nu este doar o simplă vânzare de bijuterii. Este o oportunitate de a rezolva, poate, un mister care i-a nedumerit pe istorici timp de peste un secol şi anume unde a ajuns comoara Imperiului Rus. Tiare, broșe, coliere şi pietre prețioase au dispărut după masacrul Romanovilor de către bolșevici, iar numeroase teorii au fost lansate de-a lungul timpului, relatează La Repubblica.

Întrebarea istoricilor este dacă au supraviețuit Revoluției și apoi au fost furate, cusute în hainele unor membri ai familiei imperiale ruse sau au fost confiscate, dezmembrate și vândute piatră cu piatră. Dispariţia acestei comori ar fi putut urma într-adevăr mai multe căi. Se ştie, de exemplu, că prințesa Zinaida Yusupova și marea ducesă Vladimir au reușit să ia cu ele niște bijuterii când au evadat, vânzându-le apoi pentru a trăi în exil.

În plus, se știe și că în 1922, guvernul sovietic l-a însărcinat pe mineralogul Alexander Fersman, asistat, printre alții, de Agathon Fabergé, omul din spatele celebrelor ouă cu bijuterii, să efectueze un inventar sistematic al comorilor imperiale adăpostite în Armureria Kremlinului. Oficial, Fersman urma doar să le catalogheze, dar, în practică, să creeze și un fel de catalog de vânzări pentru cel care oferea cel mai mult, tradus chiar în mai multe limbi: rusă, franceză și engleză. Titlul era „ Comoara de diamante și pietre prețioase a Rusiei ”. În 1927, multe dintre acestea au fost vândute la licitație la Christie's de către guvernul bolșevic, care avea nevoie de bani, și au ajuns într-o colecție privată.

Acum unele dintre aceste bijuterii prețioase au reapărut după un secol de uitare pentru a fi scoase la licitație de Sotheby's la New York. Pe 17 iunie, Sotheby's va scoate la licitație bijuterii despre care se crede că au aparținut Ecaterinei cea Mare, care a domnit între 1762 și 1796, într-o licitație specială care include și alte piese de proveniență regală rusă. Cele trei bijuterii au fost atribuite lui Louis David Duval din Geneva, unul dintre principalii furnizori ai împărătesei.

Ecaterina era cunoscută ca fiind o colecționară pasionată de bijuterii prețioase, una dintre primele femei puternice care le-au folosit ca mijloc de transmitere a puterii, statutului și accesului. A purtat zeci dintre ele, iar ceea ce nu purta era păstrat și expus în Sala Strălucitoare a Palatului de Iarnă.

Cele trei piese ale Ecaterinei cea Mare scoase la licitație la Sotheby's au tematică florală, sunt încrustate cu diamante în argint și sunt descrise în mod specific de casa de licitații: „Două decorațiuni florale pentru rochii din argint și diamante din Bijuteriile Coroanei Rusiei, atribuite lui Duval, circa 1780”, „o decorațiune florală din argint și diamante pentru o rochie din Bijuteriile Coroanei Rusiei, atribuită lui Duval, circa 1780.”, „o rochie cu șase petale, decorată cu motive florale din argint și diamante, din Bijuteriile Coroanei Rusiei, atribuită lui Duval, circa 1780.” Mai este şi un pandantiv în formă de ou din aur cu diamante și safire, probabil rusesc, datat în jurul anului 1900.

Nu în ultimul rând la licitaţie va fi scoasă şi o bijuterie care nu a fost atribuită unui anumit membru al familiei imperiale, dar este de o frumusețe și o valoare rară, un colier imperial Fabergé cu diamante și acvamarin, operă a maestrului Albert Holmström, Sankt Petersburg, datat în jurul anului 1911 și evaluat între 400.000 și 600.000 de dolari, sau între 344.000 și 516.000 de euro.