Fructe și legume din Turcia erau vândute în supermarketuri cu etichete românești. Frauda a fost descoperită la un control ANAF

Fructe și legume din Turcia erau vândute în supermarketuri cu etichete românești. Foto: Getty Images

Inspectorii ANAF au descoperit într-un supermarket cantități uriașe de legume și fructe provenite din Turcia, dar etichetate ca fiind produse în România. Marfa ar fi ajuns la raft prin intermediul unei firme din județul Ilfov, deținute de cetățeni turci și autorizate ca o cooperativă agricolă.

Totul a pornit de la o verificare fiscală făcută de inspectorii antifraudă. Controlul a scos la iveală un mecanism prin care produse importate din Turcia ar fi fost reetichetate rapid, astfel încât să pară că provin de la producători români.

Potrivit informațiilor verificate de autorități, firma importa cantități mari de fructe și legume din Turcia. În loc ca produsele să fie vândute cu originea reală, acestea ar fi ajuns la raft sub etichete care indicau România ca țară de proveniență, folosindu-se masca unei cooperative agricole.

Societatea beneficia și de facilități fiscale, fiind scutită de impozitul pe profit. În acest timp, consumatorii români, atrași de etichetele care promiteau susținerea producătorilor locali, plăteau prețuri mai mari pentru produse care, în realitate, veneau din serele din Turcia.

Zeci de tone de marfă ar fi ajuns astfel în unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din România. Autoritățile încearcă acum să stabilească de cât timp funcționa acest mecanism și câte transporturi au fost implicate.

Inspectorii vamali și cei de la Antifraudă ridică documente și verifică trasabilitatea fiecărui transport. Ancheta vizează atât modul în care produsele au fost importate, cât și felul în care acestea au fost etichetate și puse în vânzare.

Verificările continuă, iar autoritățile urmează să stabilească dacă au fost încălcate legislația fiscală, regulile privind originea produselor și drepturile consumatorilor.