Regula celor 3 furnizori: Măsura radicală prin care UE vrea să oblige companiile să rupă dependența de China

1 minut de citit Publicat la 12:59 18 Mai 2026 Modificat la 13:13 18 Mai 2026

Uniunea Europeană pregătește măsuri prin care companiile din blocul comunitar ar putea fi obligate să își cumpere componentele esențiale de la cel puțin trei furnizori diferiți, într-o încercare de a reduce dependența de China, potrivit Financial Times, citată de Reuters.

Planul ar viza în special sectoare-cheie precum industria chimică și producția de echipamente industriale, în contextl preocupărilor legate de vulnerabilitățile din lanțurile de aprovizionare, au declarat pentru FT doi oficiali europeni familiarizați cu discuțiile.

Conform propunerilor aflate în analiză, o companie nu ar mai putea achiziționa mai mult de 30%-40% din componente de la un singur furnizor. Restul necesarului ar trebui distribuit între cel puțin trei furnizori diferiți, din țări diferite, pentru a evita concentrarea dependenței într-un singur loc.

Măsura vine în contextul în care China își folosește poziția dominantă în procesarea unor materii prime critice ca instrument de influență, limitând uneori exporturile sau afectând prețurile, ceea ce complică eforturile altor state de a-și diversifica sursele pentru producția de semiconductori, vehicule electrice și echipamente militare avansate.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, ar urma să propună și tarife punitive pentru importurile de substanțe chimice și echipamente industriale din China, ca parte a unui efort de reducere a deficitului comercial al Uniunii Europene, estimat la aproximativ 1 miliard de euro pe zi, dar și pentru protejarea companiilor europene de ceea ce Bruxelles-ul consideră a fi „instrumentalizarea comerțului”.

În paralel, Šefčovič a semnat recent un memorandum de înțelegere cu secretarul de stat american Marco Rubio privind cooperarea în producția și securizarea materiilor prime critice, într-o încercare de a reduce dependența globală de China în acest domeniu.

Potrivit Financial Times, aceste planuri aflate în stadiu incipient ar urma să fie discutate în cadrul unei reuniuni a Comisiei Europene dedicate relației cu China, programată pentru 29 mai, urmând ca ulterior să poată fi susținute de liderii europeni la finalul lunii iunie.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat pentru Reuters că va avea loc o dezbatere de orientare pe tema relațiilor UE–China pe 29 mai, însă a precizat că nu vor fi adoptate propuneri oficiale în cadrul acestei întâlniri.