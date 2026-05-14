Europa se pregătește pentru ce e mai rău după Summitul Xi-Trump. UE e pusă în fața a două scenarii. Ambele, de „coșmar”

Publicat la 15:15 14 Mai 2026 Modificat la 15:21 14 Mai 2026

Președintele chinez, Xi Jinping, și președintele SUA, Donald Trump, la Beijing. Foto: Getty Images

Eruopa privește cu îngrijorare la summitul de la Beijing dintre liderul chinez Xi Jinping și președintele SUA, Donald Trump. Indiferent de concluziile acestei întâlniri, există puține motive pentru care oficialii UE de la Bruxelles să fie optimiști, informează Euronews.

Cea mai mare îngrijorare e legată de perspectiva în care UE riscă să sfârșească „strivită” între cele două superputeri - China și SUA - în cazul în care Beijingul și Washingtonul reușesc să încheie contracte în domenii viitale precum tehnologia, comerțul, enregia și securitatea. Într-un astfel de scenariu, „interesele europene” devin cu totul „secundare” (dacă nu chiar irelevante) în relația Bruxellesului cu Washingtonul sau Beijingul.

Practic, se arată în analiza Euronews, Europa privește acest summit dintr-o postură „lose-lose” (în care pierde, indiferent de deciziile luate).

Prinicpala îngrijorare la Bruxelles și Berlin o reprezintă supraviețuirea industriei europene, care depinde în mod esențial de metalele/pământurile rare.

În acest domeniu, China continuă să domine lanțurile de aprovizionare pentru mineralele critice folosite într-o gamă variată de produse, de la mașini electrice, la semiconductori și cu aplicații diverse, de la „tehnologii verzi”, până la sisteme de apărare.

Oficialii europeni se tem că un acord SUA-China în acest domeniu ar prioritiza accesul americanilor la resursele de minerale rare ale Chinei, în vreme ce Europa va continua să rămână expusă restricțiilor de export și vulnerabilă, în cazul izbucnirii unor situații de criză.

Pentru europeni, „situația arată mult mai rău, înainte să se îmbunătățească”

Industriile din Germania și Japonia au fost deja serios afectate de cvasi-monopolul instituit de China asupra acestor pământuri/minerale rare.

„China pare să acorde selectiv licențele de export, în timp ce-și menține influența asupra lanțurilor de aprovizionare considerate sensibile, din punct de vedere strategic, în special acolo unde vorbim de aplicații în domeniul apărării sau tehnologiilor avansate”, a declarat Ilya Epikhin din cadrul unei firme de consultanță financiară.

Germania și Japonia lucrează deja la găsirea de alternative în privința acestor lanțuri de aprovizionare, dar o astfel de strategie ar putea dura ani de zile de acum încolo până ea va fi implementată cu succes.

„Situația arată mult mai rău, înainte să se îmbunătățească”, a declarat David Merriman, director de cercetare la firma de consultanță Project Blue.

Un raport al Institutului pentru Studii de Securitate Europene arată că „Europa e mult în urmă”, la acest capitol și că, la nivelul UE, nu au fost încă adoptate politicile necesare implementării strategiilor privind pământurile rare.

Cele două „scenarii de coșmar” pentru UE, după întâlnirea Trump-Xi

Pentru Europa, „scenariul de coșmar”, arată Euronews, este acela în care Trump va reuși să obțină un acord comercial care va lăsa, practic, UE în ofside.

Astfel, supraproducția chinezească de mașini electrice, baterii și bunuri industriale ar inunda piața europeană, ceea ce ar pune o și mai mai presiune pe industriile din UE.

În prezent, mașinile electrice sunt cu 25-50% mai ieftine, comparativ cu modelele europene.

De pildă, un SUV fabricat în china are un preț de pornire de circa 30.000 de euro, în vreme ce modele similare europene, precum Wolkswagen are un preț minim de 40.000 de euro.

În cazul în care Trump și Xi nu ajung la o înțelegere, o înrăutățire a relațiilor economice dintre Washington și Beijing este, iarăși, o veste proastă pentru UE.

„Dacă China va adopta o atitudine dură față de Trump, Europa nu va avea nimic de câștigat din asta”, a spus expertul financiar Jonas Parello-Plessner,

Într-un astfel de scenariu, un război comercial SUA-China ar duce la creșterea sancțiunilor și tarifelor și ar lovi, prin ricoșeu, industriile europene, afectate de scăderea cererii la nivel global.