Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, eliberat după ce a plătit cauțiunea uriașă. Acum cinci zile spunea că n-are bani

1 minut de citit Publicat la 13:59 18 Mai 2026 Modificat la 14:11 18 Mai 2026

Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, a fost eliberat luni pe cauțiune, după ce a plătit 2,7 milioane de euro în dosarul în care este anchetat pentru spălare de bani în legătură cu construirea unui complex rezidențial de lux lângă Kiev, scrie Euronews.

Cauțiunea ar fi fost plătită din mai multe surse, după ce Andrii Iermak a declarat, pe 13 mai, că nu își permite să achite singur suma și că se va baza pe ajutorul prietenilor.

Potrivit anchetatorilor anticorupție din Ucraina, Iermak este suspect într-un dosar amplu de spălare de bani, legat de construcția unui complex rezidențial de lux în afara Kievului. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 12 ani de închisoare.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Parchetul Specializat Anticorupție investighează o schemă prin care până la 9 milioane de euro ar fi fost spălate între 2021 și 2025. Banii ar fi fost folosiți pentru construirea unui complex rezidențial de lux în Kozyn, o zonă bogată aflată la sud de capitala ucraineană.

Autoritățile susțin că gruparea intenționa să construiască patru vile private, fiecare de aproximativ 1.000 de metri pătrați, precum și un complex comun de wellness, cu spa și piscină. Costul estimat al fiecărei reședințe se ridică la milioane de dolari.

Una dintre cele patru case finanțate prin presupusa schemă de corupție ar fi fost destinată lui Iermak.

Andrii Iermak și avocatul său au respins acuzațiile, pe care le-au numit „nefondate”. Iermak a anunțat, de asemenea, că va contesta decizia instanței.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a transmis săptămâna trecută că Volodimir Zelenski nu are nicio legătură cu ancheta de corupție.