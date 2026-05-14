Andrii Yermak, fostul șef al biroului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost arestat. I-a fost fixată o cauțiune uriașă

Andrii Yermak a fost șeful Biroului Prezidențial al Ucrainei. Foto: Hepta

O instanță ucraineană a ordonat joi arestarea preventivă, pentru 60 de zile, a fostului șef al Biroului Prezidențial din Ucraina, Andrii Yermak.

În cazul acestuia, magistrații au fixat o cauțiune de 140 de milioane de grivne (echivalentul a 3,5 milioane de dolari), relatează Kyiv Post.

Yermak este suspect într-un caz de spălare de active obținute prin mijloace ilegale, au declarat autoritățile anticorupție din Ucraina.

În noiembrie, acest oficial a demisionat în urma unei percheziții efectuate la domiciliul său.

Potrivit anchetatorilor, agențiile de aplicare a legii au descoperit activitățile unui grup organizat despre care se presupune că este implicat în spălarea a aproximativ 10,4 milioane de dolari prin tranzacții financiare legate de construcția de proprietăți rezidențiale de elită în apropiere de Kiev.

Yermak este suspectat în temeiul articolului 209 din Codul Penal al Ucrainei, care se referă la spălarea veniturilor obținute prin activități infracționale pe scară largă.

Cazul Yermak, legat de dosarul corupției "de 100 de milioane de dolari"

Activitatea infracțională s-ar fi derulat între 2021 și 2025 și s-ar fi concentrat pe un complex de lux numit „Dynasty” în Kozîn, o suburbie bogată la sud de Kiev.

Cazul este legat de o investigație mai amplă privind o presupusă schemă de corupție de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic al Ucrainei.

Schema de corupție a ieșit la iveală la sfârșitul anului 2025 și a dus la demisia a doi miniștri ucraineni.

Timur Mindich, un fost asociat în afaceri al președintelui Volodimir Zelenski, a fost nominalizat de anchetatori drept figură centrală în acest ultim caz, pe baza dovezilor obținute prin interceptări.

Zelenski a negat orice implicare și a dispus sancțiuni împotriva lui Mindich, care a părăsit Ucraina în noiembrie 2025.