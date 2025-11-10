Cât de influent era la Kiev Timur Mindici, partenerul „secret” de afaceri al lui Zelenski, căutat de procurorii anticorupție ucraineni

1 minut de citit Publicat la 22:19 10 Noi 2025 Modificat la 22:22 10 Noi 2025

Volodimir Zelenski (stânga, foto Profimedia Images) a fost asociat al lui Timur Mindici, căutat în prezent de procurorii anticorupție din Ucraina (dreapta, foto social media/presa ucraineană).

Afaceristul ucrainean Timur Mindici, fugit din țară și aflat în centrul unui uriaș scandal de corupție din Ucraina, este un fost partener „secret” și asociat al actualului președinte Volodimir Zelenski implicat în mai multe afaceri, informează Kyiv Independent.

O anchetă a procurorilor principalei direcții anticorupție (NABU) din Ucraina, care l-a vizat pe Mindici a fost una din principalele cauze care au dus la un uriaș scandal în Ucraina, după ce serviciile de securitate ucrainene au arestat, în luna iulie, procurori NABU. Acțiunea serviciilor secrete a atras critici severe din partea UE.

Mindici a fost co-proprietar în cadrul unei companii de producție - Kvartal 95 - a președintelui Zelenski. Conform presei de investigații din Ucraina, Mindici s-a folosit de legăturile sale cu Zelenski pentru a-și dezvolta afacerile și a-și spori influența.

Agenţia ucraineană pentru Anticorupție a efectuat luni percheziții la Kiev, la sedii ale firmelor controlate de Timur Mindici, într-o anchetă ce vizează sectorul energetic din această țară.

Potrivit procurorilor, Mindici a făcut parte dintr-o grupare care „a pus la cale o schemă majoră de corupție pentru a controla întreprinderi cheie de stat”, inclusiv Energoatom, agenția de energie nucleară a Ucrainei.

Timur Mindici a mai fost investigat în legătură cu producătorul de drone Firepoint. Compania a negat orice legătură cu Mindich.

Mindici, în vârstă de 46 de ani, e originar din Dnipro. La bază, el este producător de filme. A fost, de asemenea, partener de afaceri al oligarhului ucrainean Ihor Kolomoiski.

Conform Kyiv Independent, Mindici are inclusiv „legături în Israel”, țară în care și-a sărbătorit ultima oară ziua de naștere.

Surse citate de Ukrainska Pravda susțin că Timur Mindici este cel care i-a sugerat lui Zelenski să-l numească în funcție pe fostul vicepremier Oleksii Cernișov. Din 2019, odată cu preluarea mandatului de președinte de către Zelenski, Cernișov a deținut mai multe poziții cheie în administrația de la Kiev - guvernator regional, ministru, șef la companiei de energeie Naftogaz și, vicepremier.

Ulterior, Cernisov a fost demis în urma unei anchete NABU în care procurorii anticorupție l-au acuzat de luare de mită, în iunie 2025.

Alți „protejați” ai lui Mindici sunt ministrul Justiției (anchetat și el acum de procurori), fostul ministru al Energiei Svitlana Hrinciuk și actualul ministru al Agriculturii, Vitalii Koval.