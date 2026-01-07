Marco Rubio anunță că va deschide discuții cu Danemarca pentru preluarea Groenlandei

1 minut de citit Publicat la 20:48 07 Ian 2026 Modificat la 20:48 07 Ian 2026

Foto: Profimedia Images

Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a anunțat că va deschide discuții cu Danemarca, săptămâna viitoare, pe tema anexării Groenlandei, după o săptămână de tensiuni între SUA și aliații săi europeni, relatează BBC.

Șeful diplomației americane a făcut declarația la o zi după ce Casa Albă a anunțat că „evaluează variante” pentru obținerea controlului asupra Groenlandei, inclusiv folosirea armatei SUA pentru o invazie împotriva aliaților săi.

Îngrijorările cu privire la Groenlanda au crescut mai ales după intervenția americană din Venezuela, un succes care pare că i-a dat avânt administrației Trump să reia discuția despre anexarea insulei arctice.

Administrația Trump susține că Groenlanda este „esențială” pentru securitatea națională a SUA. De cealaltă parte, Danemarca a avertizat că o invazie americană în Groenlanda ar însemna sfârșitul NATO și arhitecturii de securitate creată după Al Doilea Război Mondial.

„Dacă președintele identifică o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite, acel președinte își rezervă opțiunea să rezolve problema prin metode militare”, a declarat Rubio, miercuri.

„Ca diplomat, prefer să rezolv mereu problemele în alte feluri – așa a fost și în cazul Venezuelei”.

Anterior, tot miercuri, ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a spus că Rubio „a exclus posibilitatea unei invazii” în Groenlanda. Rubio i-ar fi comunicat acest lucru într-o conversație telefonică.