Casa Albă anunță că „discută variante” pentru anexarea Groenlandei: „Folosirea armatei SUA este mereu o opțiune”

2 minute de citit Publicat la 23:26 06 Ian 2026 Modificat la 23:49 06 Ian 2026

Preşedintele SUA, Donald Trump. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, discută „mai multe variante” pentru obținerea Groenlandei, inclusiv invadarea teritoriului, a transmis Casa Albă marți seară, conform BBC și Reuters.

Într-un comunicat, Casa Albă a transmis că Trump a spus deja categoric că obținerea Groenlandei este o „prioritate de securitate națională”.

„Președintele și echipa sa discută mai multe variante posibile pentru a atinge acest important obiectiv de politică externă, iar, desigur, folosirea armatei SUA este mereu o opțiune la dispoziția comandantului suprem al forțelor armate”, a transmis Casa Albă.

Anunțul de la Washington vine după ce Trump a reluat amenințările cu anexarea Groenlandei după intervenția din Venezuela. În weekend, președintele SUA a spus din nou că SUA „au nevoie” de insula semi-autonomă daneză.

Groenlanda aparține Danemarcei, care este aliat NATO al SUA. La recentele amenințări ale lui Trump, prim-ministra daneză, Mette Frederiksen, a răspuns ferm, spunând că o invazie americană a Groenlandei ar însemna „sfârșitul NATO”.

Amenințările lui Trump

Trump vorbește încă din primul său mandat de ideea că SUA ar putea anexa Groenlanda, un teritoriu arctic aflat geografic în zona Americii de Nord, dar cultural și politic în Europa.

Groenlanda este un teritoriu bogat în resurse minerale și se autoguvernează în cadrul unui aranjament politic cu guvernul de la Copenhaga – guvernul local de la Nuuk administrează teritoriul și are prerogative în toate domeniile guvernamentale, cu excepția politicii externe și a apărării.

Trump a susținut că obținerea Groenlandei este o „necesitate strategică” pentru SUA și a refuzat constant să excludă posibilitatea folosirii forței pentru a ocupa insula.

„Ne vom ocupa de Groenlanda în cam două luni. O să vorbim de Groenlanda în vreo 20 de zile”, a amenințat președintele american recent, fără să dea detalii.

Recentele declarații au fost făcute după intervenția americană din Venezuela, o reușită care a încurajat retorica agresivă a administrației americane.

Operațiunea-fulger din Caracas a provocat temeri în Europa că administrația Trump ar putea avea Groenlanda pe listă pentru următorul atac.

Liderii europeni susțin Danemarca

Ministerele de externe din Germania și Lituania și-au exprimat, luni, susținerea deplină pentru Danemarca, după remarcile lui Trump.

„Groenlanda, la fel ca Insulele Feroe, este parte a regatului danez”, a spus ministrul german de externe, Johann Wadephul, la o conferință de presă comună cu omologul lituanian, Kestutis Budrys, la Vilnius.

„Pentru că Danemarca este membră NATO, Groenlanda este și ea, în principiu, protejată de NATO”, a adăugat Wadephul.

„Dacă va fi nevoie de altă discuție pentru a consolida apărarea Groenlandei, atunci vom discuta asta în cadrul alianței”, a declarat Wadephul fără să dea alte detalii.

Franța și-a repetat și ea sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei și Groenlandei.

„Suntem solidari cu Danemarca. Groenlanda aparține poporului său și poporului danez. Este la latitudinea lor să decidă ce doresc să facă. Granițele nu se pot schimba prin forță”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației franceze, Pascal Confavreux.

Un mesaj pro-Danemarca a venit și din afara UE – prim-ministrul guvernului britanic, Keir Starmer, a declarat, luni, că doar Danemarca și Groenlanda pot decide viitorul insulei arctice.

„Viitorul Groenlandei este de decis de Groenlanda și de Regatul Danemarcei. Danemarca este un aliat european apropiat, un aliat apropiat NATO”, a declarat liderul britanic.

Întrebat explicit cu privire la declarațiile prim-ministrei daneze, Mette Frederiksen, Starmer a spus că „O susțin și are dreptate în ce privește viitorul Groenlandei”. Prim-ministrul britanic a răspuns cu „da” la întrebarea dacă se va alătura corului care-i cere lui Trump să „lase Groenlanda în pace”.

Declarația inechivocă a lui Starmer este surprinzătoare, în contextul în care liderul britanic a încercat în ultimul an să rămână în grațiile președintelui american, cunoscut pentru temperamentul coleric și pentru faptul că este răzbunător.