Ministrul francez de externe l-a sunat pe Marco Rubio să-l întrebe dacă SUA vor invada Groenlanda. Ce i-a răspuns

2 minute de citit Publicat la 14:30 07 Ian 2026 Modificat la 14:31 07 Ian 2026

Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania, Marea Britanie și Danemarca resping dorința lui Trump de a avea Groenlanda. Foto: Profimedia Images

Aliații, inclusiv Franța și Germania, lucrează îndeaproape la un plan de răspuns în cazul în care Statele Unite vor acționa în urma amenințării de a prelua Groenlanda, în timp ce Europa încearcă să răspundă ambițiilor președintelui american Donald Trump în regiune. Ministrul de externe francez a declarat, miercuri, că a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio iar acesta „a exclus posibilitatea unei invazii”.

O confiscare militară americană a Groenlandei de la un aliat vechi, Danemarca, ar trimite unde de șoc în cadrul alianței NATO și ar adânci diviziunea dintre Trump și liderii europeni.

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că subiectul va fi abordat la o întâlnire cu miniștrii de externe ai Germaniei și Poloniei, care va avea loc în cursul zilei.

„Vrem să acționăm, dar vrem să o facem împreună cu partenerii noștri europeni”, a declarat el la postul de radio France Inter, potrivit Sky News.

O sursă guvernamentală germană a declarat separat că Germania „colaborează îndeaproape cu alte țări europene și cu Danemarca la următorii pași privind Groenlanda”.

Liderii marilor puteri europene și ai Canadei s-au unit în sprijinul Groenlandei săptămâna aceasta, afirmând că insula arctică aparține poporului său, în urma unei noi amenințări din partea lui Trump de a prelua teritoriul.

Trump a repetat în ultimele zile că dorește să obțină controlul asupra Groenlandei, o idee exprimată pentru prima dată în 2019, în timpul primei sale președinții. El susține că insula este esențială pentru strategia militară a SUA și susține că Danemarca nu a făcut suficient pentru a o proteja.

Casa Albă a declarat marți că Trump discută opțiuni pentru achiziționarea Groenlandei, inclusiv o posibilă utilizare a armatei americane, într-o renaștere a ambiției sale de a controla insula strategică, în ciuda obiecțiilor europene.

Barrot a sugerat că o operațiune militară americană a fost exclusă de către principalul diplomat al Washingtonului.

„Eu însumi am vorbit ieri la telefon cu secretarul de stat american Marco Rubio (...) care a confirmat că aceasta nu a fost abordarea adoptată... a exclus posibilitatea unei invazii (a Groenlandei)”, a spus el.

O operațiune militară americană de la sfârșitul săptămânii, care l-a capturat pe liderul Venezuelei, a reaprins deja îngrijorările că Groenlanda s-ar putea confrunta cu un scenariu similar.

Un oficial american de rang înalt, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat săptămâna aceasta că Trump și consilierii săi discută despre o varietate de modalități de a achiziționa Groenlanda. Groenlanda și Danemarca au declarat că insula nu este de vânzare.

Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, și omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt, au solicitat o întâlnire urgentă cu Rubio pentru a discuta situația.

„Am dori să adăugăm niște nuanțe conversației”, a scris Rasmussen într-o postare pe rețelele sociale.

Danemarca respinge acuzațiile că nave rusești și chineze se află în arpopierea Groenlandei.

Cea mai mare insulă din lume, dar cu o populație de doar 57.000 de locuitori, Groenlanda nu este membru independent al NATO, dar este acoperită de apartenența Danemarcei la alianța occidentală.

Insula este situată strategic între Europa și America de Nord, ceea ce o face un loc critic pentru sistemul american de apărare împotriva rachetelor balistice timp de decenii. Bogăția sa minerală se aliniază, de asemenea, cu ambiția Washingtonului de a reduce dependența de China.

Trump a declarat în repetate rânduri că nave rusești și chineze pândesc apele din jurul Groenlandei, lucru contestat de Danemarca.

„Imaginea care este pictată despre navele rusești și chinezești chiar în interiorul fiordului Nuuk și despre investițiile masive din China nu este corectă”, a declarat Rasmussen reporterilor marți seară.

Datele de urmărire a navelor de la MarineTraffic și LSEG nu arată prezența unor nave chineze sau rusești în apropierea Groenlandei.