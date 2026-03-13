Proiectele facturilor reduse și al majorării chiriilor convenabile, din nou pe ordinea de zi la CGMB. La ultima ședință a fost scandal

Proiectele facturilor reduse și al majorării chiriilor convenabile, din nou pe ordinea de zi la CGMB. FOTO: Agerpres

Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc vineri, de la ora 10:00, într-o şedinţă extraordinară convocată de grupurile PSD şi PUSL, pe ordinea de zi fiind puse iar proiectul pentru majorarea chiriilor la locuințele "convenabile" și cel care prevede ca bucureștenii să nu plătească pentru apa caldă și căldura care nu au ajuns la parametri normali în casele lor, iar furnizorii să răspundă pentru serviciile incomplete.

Proiectul facturilor reduse a fost inițiat de primarul Sectorului 4 și susținut de PUSL. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, s-a certat cu secretarul general pe care l-a acuzat că nu a trimis linkul pentru ședință tuturor consilierilor și a anunțat că social-democrații din Consiliu intră în grevă și nu vor mai veni la ședințe. În replică, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declara că proiectul PSD privind diminuarea facturilor la termie în cazul nerespectării parametrilor contractuali ar putea amplifica problemele financiare ale Termoenergetica şi ELCEN şi intrarea lor în insolvenţă.

Tariful de bază pentru închirierea locuinţelor "convenabile" ar urma să crească la 8 lei/mp, conform altui proiect de pe ordinea de zi. Acest tarif va fi înmulţit cu coeficientul zonei, care va fi: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C şi 1,5 pentru zona D.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunța recent că va înainta Consiliului General un proiect de actualizare a chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuințe administrate de Administrația Fondului Imobiliar. În prezent, acestea au chirii cuprinse între 115 lei pe lună pentru o garsonieră și 171 de lei pentru un apartament cu trei camere.

Alte proiecte aflate pe ordinea de zi



Potrivit celei de-a doua propuneri, Primăria Sectorului 4 ar putea păstra în administrare o serie de bulevarde preluate anterior de la Primăria Capitalei, până la amortizarea investiţiilor realizate.



În debutul şedinţei ar urma să aibă loc depunerea jurământului pentru preluarea mandatului de consilier municipal de către Georgiana Diţă (REPER).



Pe ordinea de zi suplimentară ar putea fi introduse alte 35 de proiecte de hotărâre. Mare parte dintre acestea nu au ajuns să fie dezbătute în şedinţele CGMB anterioare, din cauza lipsei de cvorum.



Printre acestea se numără proiectul privind achiziţionarea de servicii de audit extern pentru evaluarea situaţiei financiare, operaţionale şi manageriale a STB şi a Companiei Municipale Termoenergetica. Proiectul a fost respins de CGMB pe 29 ianuarie.



Primăria Sectorului 1 va fi împuternicită să achiziţioneze mai multe imobile situate în bulevardul Bucureştii Noi nr. 245, pe malul Lacului Străuleşti, în vederea amenajării unei baze de agrement şi a unor spaţii verzi destinate realizării proiectului "Promenada Verde".



Consiliul General urmează să aprobe exproprieri în valoare totală de 75,8 milioane lei pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu - Fabrica de Glucoză - şoseaua Pipera, în baza unei alte propuneri de pe ordinea de zi.



Administraţia Străzilor ar urma să încheie un parteneriat cu Asociaţia HaicuBicla, în vederea amplasării de mobilier urban specific deplasării cu bicicleta în zece locuri din Capitală. Potrivit proiectului, mobilierul va include staţii self-service, rasteluri sau suporturi, elemente uşoare de parcare.



Ordinea de zi ar putea fi suplimentată şi cu proiectul care reglementează mai strict utilizarea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice.

Un alt punct vizează consolidarea seismică şi creşterea eficienţei energetice pentru un bloc cu şase etaje din strada Domniţa Anastasia nr. 15. Lucrările vor fi finanţate prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, cu 27,5 milioane lei.