Primăria Bucureşti a făcut clarificări în scandalul facturilor la Termoenergetica: Populația nu plătește ceea ce nu primește

Primăria Bucureşti a făcut clarificări în scandalul facturilor la Termoenergetica. Sursa foto: Agerpres

Primăria Capitalei a explicat, marţi, după ce Daniel Băluță a anunţat o grevă a consilierilor PSD din cauză că nu s-a votat un proiect de hotărâre care prevede ca bucureștenii să nu plătească pentru apa caldă și căldura care nu au ajuns la parametri normali în casele lor, că facturarea se aplică la energia măsurată. "Nu ați plătit niciodată și nu plătiți apa rece pe post de apă caldă, iar facturile țin cont de consumul real de gigacalorie înregistrat", a transmis instituţia.

"Clarificări despre cum se calculează facturile la Termoenergetica. Suntem aproape de finalul unui sezon rece cu provocări și vulnerabilități privind furnizarea de apă caldă și căldură, în Capitală.

Ce trebuie să știți.

NU ați plătit niciodată și NU plătiți apa rece pe post de apă caldă, iar facturile țin cont de consumul real de gigacalorie înregistrat.

CIPRIAN CIUCU: „Populația nu plătește ceea ce nu primește!”

„Contractele de furnizare prevăd clar: facturarea se aplică la energia măsurată. POPULAȚIA NU PLĂTEȘTE ceea ce nu primește.

La subsolul blocurilor există un contor care înregistrează cantitatea și temperatura energiei termice livrate. Bucureștenii plătesc exact ce și cât se livrează / consumă.

Spre exemplu, dacă locatarii dintr-un bloc primesc apă caldă la 30 de grade, plătesc acea energie termică consumată pentru a încălzi apa de la cele aproximativ 5 grade (cât vine de la Apa Nova) până la cele 30 de grade”, explică primarul general Ciprian Ciucu.

Altfel spus, apa „călduță” e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mica de Gcal. La fel e situația căldurii din calorifere: dacă sunt călâi, se plătește puținul furnizat, nu mai mult.

Cum pot primi oamenii compensaţii



În plus, conform contractului în vigoare cu C.M. Termoenergetica București, bucureștenii pot primi compensații, la cerere. Luăm din nou exemplul blocului în care apa livrată a avut 30 de grade, în loc de minimum 50 de grade, cât era prevăzut în contract. Locuitorii plătesc agentul termic la 30 de grade, iar diferența până la 50 de grade se va transforma într-un bonus, la cerere, pentru următoarea factură.

Aceste bonusuri nu se pot da automat pentru că asta ar implica citirea contoarelor de la nivelul fiecărui bloc (sunt 34-36.000 de contoare), pentru a vedea exact ziua și numărul de ore deficitare. Altfel, se văd doar niște valori medii (cum e contorul de lumină).

Nu avem apă caldă, dar întreținerea e tot mare. De ce?

Întreținerea afișată la avizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece, energia electrică pentru scara blocului, curăţenia, salarii administraţia blocului etc", a comunicat Primăria Bucureşti.