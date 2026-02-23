Un bărbat din Italia a fost prins că mânca bucăti din cele mai scumpe brânzeturi din supermarket, apoi le abandona pe raft

Bărbatul avea obiceiul de a lua felii de Parmigiano, Grana Padano sau alte brânzeturi scumpe şi le muşca doar vârfurile, apoi le punea la loc în zona frigorifică. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Timp de mai multe luni de zile, un bărbat de aproximativ 70 de ani, care locuieşte la Padova, în Italia, a fost prins în timp ce mușca din cele mai valoroase părți ale brânzeturilor din supermarketuri şi apoi le lăsa la loc pe raft. Pagubele se ridică la sute de euro, iar bărbatul a fost prins în flagrant acum câteva zile.

Se pare că timp de luni de zile, bărbatul a mâncat în secret bucăți de brânză la supermarket, fără să le plătească. După săptămâni de supraveghere și personal în civil, un bărbat de aproximativ 70 de ani a fost prins în flagrant la Padova, relatează publicaţia Il Mattino. Comportamentul bărbatului a cauzat pagube semnificative magazinului, deoarece produsele muşcate, din care lipseau bucățile cele mai scumpe, erau apoi aruncate. Pierderea este estimată la o sumă între zece și cincisprezece euro pe bucată, pe care compania a suferit-o timp de mai multe săptămâni, fără a se stabili cine a fost responsabil.

Bărbatul avea obiceiul de a lua felii de Parmigiano, Grana Padano sau alte brânzeturi scumpe şi le muşca doar vârfurile, care sunt cele mai gustoase şi mai scumpe, apoi le aşeza la loc în zona frigorifică, unde fuseseră puse la vânzare.

După ce angajaţii magazinului au sesizat fenomenul şi şi-au dat seama că era vorba despre o acţiune repetitivă, bărbatul de 70 de ani a fost prins în flagrant în fața raftului de lactate, ronțăind o bucată de brânză. Bărbatul purta ochelari de soare, avea părul alb și o pălărie. Când a fost prins în flagrant, pensionarul a fost nevoit să achite brânza pe care o mâncase.

Astfel, i s-a dat o identitate bărbatului care timp de luni de zile a fost capabil să mănânce peste trei sute de grame de brânză odată, ciugulind din cea mai bună parte a produsului, și anume vârfurile. Nu a fost posibil, însă, să se atribuie pagubele incidentelor trecute, dar, pentru viitor, angajații au memorat acum identitatea individului şi speră ca aceste evenimente să nu se mai repete.