Prințul William publică o fotografie inedită din 1984 cu prințesa Diana. Nimeni nu a mai văzut această imagine până acum

De Ziua Mamei, care în Anglia cade întotdeauna în a patra duminică din Postul Mare, cunoscută sub numele de Duminica Mamei, prinţul William i-a adus un omagiu mamei sale, Diana cu o fotografie inedită din 1984 care a cucerit imediat inimile multor persoane pe contul său de Instagram.

„Îmi amintesc de mama mea, astăzi și în fiecare zi. Un gând pentru toți cei care își amintesc de o persoană dragă astăzi. La mulți ani de Ziua Mamei. W”, a scris Prințul de Wales.

În fotografia inedită, care până acum a rămas în arhivele private ale familiei, apar doar prinţul şi mama sa, fratele său Harry nu se născuse încă, relatează publicaţia Elle. Este vorba despre o fotografie realizată la Highgrove în 1984, când William avea doar doi ani, fiind surprins alături de mama sa, Diana, într-un frumos câmp cu flori. Imaginea evocă unul dintre cele mai tandre momente ale copilăriei sale și este făcută publică într-un moment important, deoarece coincide cu anul în care prințesa ar fi împlinit 65 de ani, pe 1 iulie.

Amintirea zâmbetului radiant al mamei sale are o semnificație și mai profundă pentru William, care, alături de familia regală, trece printr-una dintre cele mai dificile perioade în ultimele luni. După diagnostic de cancer al tatălui său, Charles, Casa Regală britanică se află în mijlocul scandalului în care a este implicat unchiul său Andrew, din cauza dezvăluirilor din Dosarele Epstein.

Regele Charles și Regina Camilla au sărbătorit Duminica Mamei, distribuind o serie de imagini istorice pe contul oficial de Instagram al familiei regale.

Printre acestea se numără o fotografie alb-negru a Reginei Mamă plimbându-se prin oraș alături de fiica sa, Elisabeta. Amândouă zâmbesc, ținându-și pălăriile și rochiile, în timp ce o rafală de vânt amenință să le ridice fustele. A doua fotografie o înfățișează pe Regină stând pe bancă alături de copiii ei, Charles și Anne, în grădină. Aceștia sunt însoțiți de unul dintre iubiții lor câini corgi. În cele din urmă, Rosalind Shand, mama Camillei, apare pentru prima dată pe rețelele sociale ale familiei regale, pozând zâmbind lângă ea. Aceasta a murit în 1994.

„Le urăm tuturor mamelor și celor cărora le este dor de mamele lor astăzi o Duminică a Mamelor fericită”, este mesajul care însoțește această postare, care anul acesta a avut o tentă mai nostalgică decât de obicei.