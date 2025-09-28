„Viața ne pune la încercare”. Prinţul William spune că 2024 a fost cel mai greu an din viaţa lui

Moştenitorul coroanei britanice a apărut în emisiunea lui Levy, „The Reluctant Traveler”. sursa foto: Getty

Prinţul William i-a mărturisit actorului Eugene Levy, starul serialului „Schitt’s Creek”, că anul 2024 a fost cel mai dificil din viaţa sa.

Moştenitorul coroanei britanice a apărut în emisiunea lui Levy, „The Reluctant Traveler”, unde a vorbit despre anul trecut, marcat de diagnosticul de cancer al soţiei sale, Kate, Prinţesa de Wales, şi al tatălui său, Regele Charles al III-lea, scrie CNN.

„Aş spune că 2024 a fost cel mai greu an pe care l-am avut vreodată”, i-a spus William lui Levy într-un fragment difuzat înaintea episodului care va fi lansat pe 3 octombrie pe Apple TV+. „Se spune că viaţa ne pune la încercare şi faptul că putem trece peste asta este ceea ce ne defineşte ca oameni”.

În avanpremiera episodului, William îi face turul Castelului Windsor lui Levy, iar cei doi sunt filmaţi discutând şi bând o halbă de bere într-un pub.

Kate a anunţat în ianuarie că boala ei este în remisie şi, în ultimele luni, a revenit treptat la angajamentele publice. La începutul acestei luni, ea şi William au avut un rol central în primirea oficială oferită preşedintelui Donald Trump în vizita de stat din Regatul Unit.

Regele Charles a revenit şi el la atribuţiile publice, după mai multe luni în care s-a retras pentru a urma tratamentul şi perioada de recuperare.

Nici Regele, nici Prinţesa de Wales nu au dezvăluit ce tip de cancer li s-a diagnosticat.