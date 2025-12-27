Goana după aur în 2026: între refugiu sigur și începutul unei bule care ar putea mătura economiile. "Investitorii se tem că vine criza"

Una dintre proprietățile cheie pe care aurul le are ca activ investițional este raritatea ofertei disponibile. FOTO: Profimedia Images

Cursa băncilor centrale pentru suplimentarea rezervelor de aur și căutarea unor active-refugiu de către investitorii privați au alimentat o creștere spectaculoasă a cotației aurului în 2025. Surprinzătoare nu a fost aprecierea în sine, anticipată pe fondul temerilor legate de noi crize financiare, ci ritmul accelerat al acesteia. Pe parcursul anului 2025, aurul s-a apreciat cu peste 50–60% față de începutul anului, urcând de la aproximativ 2.600 USD/uncie spre noi maxime istorice.

În perspectiva anului 2026, se ridică întrebarea-cheie: mai există spațiu de creștere pentru aur, vom intra într-o fază de stabilizare a prețurilor sau asistăm la formarea unei bule speculative, în oglindă cu episoadele recente de pe piața criptomonedelor?

"Banca băncilor centrale" avertizează privind o posibilă bulă speculativă

Într-un raport recent al Băncii Reglementelor Internaționale (BRI/BIS) se atrage atenția că aprecierea prețului aurului a fost excesivă, iar investitorii au avut comportamente specifice bulelor financiare.

“Creșterile bruște ale prețurilor și prezența tot mai mare pe radarele presei nespecializate au atras fluxuri substanțiale de investiții din partea investitorilor individuali și au stârnit o dezbatere cu privire la posibilitatea apariției unor bule”. Pe baza acestor observații, banca a avertizat că prețul aurului ar putea scădea într-un mod “dezordonat”, chiar dacă nu pot fi prezise statistic momentele în care o bulă speculativă se sparge. Potrivit experților BRI, în timpul fazei de dezvoltare a bulei, investitorii care se alătură trendului chiar ar putea beneficia în continuare de creșteri suplimentare ale prețurilor.

Una dintre proprietățile cheie pe care aurul le are ca activ investițional este raritatea ofertei disponibile. Cea mai mare parte a aurului extras se află deja stocată și nu circulă activ pe piețele financiare. Doar o fracțiune relativ redusă din aurul fizic global este tranzacționată, în timp ce volumele mari sunt deținute de băncile centrale, sub formă de rezerve naționale.

Economistul Cristian Păun a declarat, pentru Antena3.ro, că acest aspect influențează foarte mult prețul aurului și face ca în 2026 să mai fie loc pentru creșteri suplimentare.

“Aurul din acest motiv este foarte rar. Pe lângă faptul că el este rar ca metal, îl găsim tot mai greu și cu costuri tot mai mari pe pământ, la adâncimi tot mai mari, el are și această raritate legată de faptul că este folosit ca activ de rezervă în băncile centrale. Asta își pune amprenta asupra valorii sale în piață și asupra interesului pentru el, pentru că în general ceea ce este rar în piață și nu își pierde valoarea este căutat mai ales în momente de criză sau în momentul în care investitorii simt că ceva nu este în regulă cu celelalte active, în special activele de pe piețele financiare”, a precizat Cristian Păun.

Cu alte cuvinte, cererea mare de aur reflectă o spaimă la nivelul investitorilor, care văd cum pierd bani în altă parte sau simt că riscă acest lucru și își orientează capitalurile către active mult mai sigurure, precum aurul.

“Atunci când piețele simt apropierea unei probleme ele reacționează, mutând capitaluri importante dintre active volatile și greu de explicat economic, cum sunt criptomonedele, unde nu ai niște fundamente ca să poți să spui că acel activ este supraevaluat sau subevaluat, în cazul acțiunilor companiilor unde există profituri, afaceri reale, sau în cazul aurului sau a altor metale prețioase vorbim de posibilitatea de a înțelege mai bine ce se întâmplă. Ele reprezintă un element de refugiu foarte important”, a mai precizat Cristian Păun.

Condițiile folosirii aurului ca activ-refugiu

Cu toate acestea, aurul pentru investitorii care vor să își protejeze capitalul nu este o alternativă ieftină. El trebuie permanent păstrat într-o bancă, pentru a putea fi vândut ușor. Mai mult, el trebuie în permanență certificat și standardizat. Prin urmare, cumpărarea efectivă de aur nu trebuie să fie confundată cu achiziția de bijuterii.

Un alt aspect fundamental care influențează prețul aurului este legătura metalului prețios cu condițiile generale din economie, în special nivelul dobânzilor. Când dobânzile sunt mari, banii devin mai rari și mai “valoroși”, în timp ce prețul aurului ar putea scădea. Când dobânzile scad, banii sunt abundenți, iar aurul devine mai atractiv.

Cum aurul este cotat în dolar, iar dolarul este moneda de rezervă globală, nu e de mirare că toți ochii vor fi ațintiți în 2026 pe deciziile Rezervei Federale americane. Dacă aceasta reduce și mai mult ratele dobânzilor anul viitor, ceea ce pare probabil, acest lucru ar trebui să fie în beneficiul aurului.

“Ca și în cazul terenurilor, care și ele sunt rare și prețul aurului va urma permanent o tendință de creștere, cel puțin cu dinamica banilor fiat pe care îi produc băncile centrale. Apare așa numita teorie capitalistă a banilor care spune că atâta timp cât există mai mulți bani în economie, prețurile cresc, ori tu când tipărești foarte mulți bani fiat, iar aurul rămâne rar, prețul aurului va crește cu acele puseuri de care vorbeam în perioade de panică sau criză”, a mai precizat Cristian Păun.

De ce creșterea prețului aurului nu e un semnal bun pentru economie

Lecția pe care prețul aurului o oferă investitorilor este faptul că acesta nu crește izolat, ci în oglindă cu pierderea de încredere în alte clase de active, anterior considerate sigure. Prin urmare, prețul ridicat al aurului este semnalul puternic care spune cât de stresate sunt piețele globale în prezent.

“Creșterea bruscă și semnifiativă a aurului înseamnă semn că în altă parte există o scădere a încrederii activelor de unde vine această lichiditate. În momentul de față vedem o fugă de pe cripto sau de pe forex (piața valutară globală, n.r.) către aceste active considerate mai sigure. Este o reacție a pieței la ceea ce se întâmplă inclusiv în zona americană, unde piața americană, tate aceste decizii de politică macroeconomică sunt destul de greu de estimat”, a mai spus Cristian Păun.

În concluzie, cum va evolua piața aurului în 2026 rămâne o întrebare deschisă. Un dolar mai slab și reducerile ratelor dobânzii din Statele Unite oferă avantaje pentru cei care investesc în aur. Pe de altă parte, nevoia de “refugii sigure” ar putea să scadă în 2026, de exemplu, dacă s-ar realiza pacea în războiul din Ucraina, iar acest lucru ar putea duce, cel puțin, la o temperare a ritmului de creștere.