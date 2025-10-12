Viitoare criză financiară va fi inevitabilă, susține un economist de top: “Izbucnirea ei va surprinde pe toți”

Un economist de top avertizează că următoarea criză financiară va fi inevitabilă, iar dolarul american nu va mai avea în cele din urmă suficiente garanții pentru a-și asigura credibilitatea.

“O criză financiară se profilează la orizont, insidioasă și silențioasă, ceea ce o face cu atât mai formidabilă. Iar izbucnirea ei îi va surprinde pe toți cei care nu au putut auzi bubuitul prevestitor”, a spus pentru Euractiv economistul Bruno Colmant, membru al Academiei Regale a Belgiei și fost director executiv al bursei de valori din Bruxelles.

Acesta a mai precizat că următoarea criză va fi sistemică, deoarece se va baza pe combinația explozivă a doi factori: datoria publică a SUA, care a devenit nesustenabilă, și fragilitatea dolarului în sine, “pilonul șubred al sistemului financiar internațional”.

“Ambii factori ar putea fi corectați, dar retorica lui Donald Trump se bazează pe o goană nebunească spre creșterea economică prin viitoare reduceri de impozite și, prin urmare, pe o creștere a datoriei publice a SUA. Prin urmare, o criză financiară este inevitabilă”, a mai precizat Bruno Colmant.

Cum încearcă Trump să mascheze vulnerabilitățile financiare americane

Potrivist economistului, fragilitatea financiară a SUA este principalul factor care explică agresivitatea administrației Trump, care încearcă să compenseze vulnerabilitățile interne printr-o poziție beligerantă pe scena internațională.

“În centrul acestei fragilități se află explozia datoriei publice a SUA. Alimentată de un deficit bugetar cronic și exacerbată de politici de stimulare și reduceri masive de impozite, aceasta ar putea ajunge până la 140% din PIB, conform proiecțiilor”, a mai scris el.

Hegemonia dolarului este din ce în ce mai mult contestată - după cum o demonstrează retrogradarea perspectivei datoriei sale suverane, ceea ce indică direct politica fiscală a SUA ca un factor de risc major.

“Tensiunile internaționale împing SUA să mențină niveluri ridicate de cheltuieli, în timp ce polarizarea internă blochează orice reformă fiscală. Această situație este împinsă de o reacție adversă împotriva liberalismului, odată cu apariția geoeconomiei. Sub Trump, acest lucru s-a tradus în măsuri care vizează slăbirea hegemoniei industriale a națiunilor rivale, protejând în același timp dominația financiară a SUA, dar cu riscul fragmentării globale”, a mai precizat economistul belgian.

Dolarul devine tot mai fragil

El susține că la riscul datoriei publice a SUA se adaugă un al doilea factor, și mai decisiv: fragilitatea dolarului.

“Politizarea crescândă a politicii monetare, care este acum supusă considerațiilor electorale, amenință direct stabilitatea dolarului. Pierderea încrederii în forța instituțională și fiscală a SUA ar putea declanșa o depreciere a dolarului, ducând la reacții în lanț devastatoare: devalorizări competitive, inflație globală în creștere și panică pe piață”.

Bruno Colmant susține că naționalismul și izolaționismul promovat de Donald Trump va duce în cele din urmă la o slăbire a dolarului. Potrivit acestuia, dolarul nu va mai avea suficiente garanții pentru a-și asigura credibilitatea:

“Dolarul, care a dominat sistemul monetar global din 1944, este susținut de armata americană. Dar astăzi, SUA se retrage din conflicte, își abandonează aliații și cedează zone de influență. Sub președinția lui Trump, apare un naționalism înfloritor, slăbind dolarul, a cărui credibilitate pentru investițiile durabile scade. Va veni un moment în care dolarul nu va mai avea suficiente garanții pentru a-și asigura credibilitatea. Acesta este amurgul dolarului. Sistemul juridic american a devenit un instrument de hegemonie economică, supunând companiile străine jurisdicției sale extrateritoriale, erodând suveranitatea și concurența”.