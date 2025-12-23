Monede celtice de aur, vechi de 2.300 de ani, au fost descoperite într-o mlaștină din Elveția

sursa foto: Archäologie Baselland

În timpul unei cercetări într-o zonă mlăștinoasă din Elveția, doi arheologi voluntari au descoperit ceea ce ar putea fi unele dintre cele mai vechi monede celtice găsite vreodată în țară – monede care, cel mai probabil, au fost depuse ca ofrande zeilor antici, scrie Live Science.

Cele două monede din aur au fost bătute în urmă cu aproape 2.300 de ani, aproximativ la mijlocul secolului al III-lea î.Hr.

„Acest lucru le plasează într-un grup foarte restrâns, de puțin peste 20 de exemple cunoscute ale celor mai vechi monede celtice descoperite în Elveția”, au declarat arheologii elvețieni într-un comunicat tradus, publicat pe 18 decembrie.

Una dintre monede este un stater care cântărește 7,8 grame, iar cealaltă este un sfert de stater, cu o greutate de 1,86 grame. Termenul „stater” provine din lumea greacă antică.

Începând cu sfârșitul secolului al IV-lea î.Hr., celții din Europa continentală, care lucrau adesea ca mercenari, primeau monede grecești ca plată. Aceste monede au inspirat ulterior propria lor monedă, la începutul secolului al III-lea î.Hr., când au început imitațiile, se arată în comunicat.

În acest caz, au fost imitate staterii din aur bătuți în timpul domniei lui Filip al II-lea al Macedoniei, tatăl lui Alexandru cel Mare. Ambele monede prezintă pe avers profilul zeului grec Apollo, iar pe revers – un car tras de doi cai.

Totuși, cele două monede descoperite recent au fost ușor modificate față de modelele grecești originale. De exemplu, pe reversul monedei mai mici poate fi observată o spirală triplă sub cai – un simbol cunoscut sub numele de „triskele” (sau triskelion), des întâlnit în arta celtică.

Monedele rare au fost descoperite, în mare parte, datorită unei intuiții. Între 2022 și 2023, arheologi voluntari din cadrul organizației Archaeology Baselland, departamentul local de arheologie, au găsit 34 de monede celtice din argint în aceeași zonă – mlaștina Bärenfels, lângă localitatea Arisdorf.

Aceasta i-a determinat pe Wolfgang Niederberger și Daniel Mona, tot arheologi voluntari ai Archaeology Baselland, să continue investigațiile în primăvara lui 2025, când au descoperit și cele două monede din aur, potrivit comunicatului.

Ofrande pentru zei

Este posibil ca cele două monede să fi fost depuse ca ofrandă zeilor, sugerează experții.

„Specialiștii presupun că monedele celtice din aur nu erau folosite în tranzacțiile de zi cu zi. Erau mult prea valoroase pentru asta”, se arată în comunicat. Pe lângă plăți militare, acestea ar fi putut fi folosite ca daruri diplomatice, cadouri pentru susținători, instrumente pentru atingerea unor obiective politice sau ca zestre.

Monedele celtice sunt descoperite frecvent în apropierea mlaștinilor și a apelor. Acest tipar este vizibil și la Arisdorf, unde dolinele pline cu apă formează mlaștina Bärenfels. Celții considerau astfel de locuri sacre și dedicate zeilor, astfel că este plauzibil ca monedele să fi fost depuse intenționat ca ofrande, notează comunicatul.

Ambele monede vor fi expuse împreună, alături de monedele de argint descoperite în același sit, într-o expoziție specială la Basel, începând din martie 2026.