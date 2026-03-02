Dezvăluiri din culisele ultimului conclav de la Vatican: Un cardinal ar fi fost prins cu un telefon interzis la alegerea Papei Leon

Clericii care participă la un conclav fac jurământul să nu comunice cu lumea exterioară. FOTO: Hepta

Conclavul secret care l-a ales pe Papa Leon în fruntea Bisericii Catolice în luna mai a anului trecut a fost întrerupt când unul dintre cei 133 de cardinali implicați a fost găsit având un telefon mobil asupra sa, o încălcare masivă a securității, a dezvăluit o carte publicată duminică, potrivit nbcnews.com.

În timp ce clericii se pregăteau să voteze pentru primul lor vot în Capela Sixtină a Vaticanului, care era dotată cu echipamente de bruiaj pentru a preveni comunicațiile externe, oficialii de securitate au detectat semnalul unei conexiuni mobile active.

Cardinalii s-au privit neîncrezători, apoi unul dintre clericii mai în vârstă a descoperit că avea un telefon în buzunar și l-a înmânat, potrivit cărții „Alegerea Papei Leon al XIV-lea”, o carte nouă scrisă de doi corespondenți de lungă durată ai Vaticanului.

Cartea nu îl numește pe cardinal și nici nu sugerează că ar fi avut vreun motiv să-și păstreze telefonul, spunând că momentul l-a lăsat „dezorientat și tulburat”.

Scena era „de neimaginat chiar și pentru un film și nemaivăzută până acum în istoria conclavelor moderne”, au scris autorii, Gerard O'Connell și Elisabetta Pique.

Clericii care participă la un conclav fac jurământul să nu comunice cu lumea exterioară și să predea telefoanele și toate celelalte dispozitive de comunicare pe durata procedurilor, care pot dura zile întregi.

Biroul de presă al Vaticanului nu a răspuns la o solicitare de comentarii despre noua carte, care oferă detalii din culisele uneia dintre cele mai secrete alegeri din lume.

Doar doi candidați principali pentru funcția de Papă

Cardinalii s-au întâlnit într-un conclav de două zile, între 7 și 8 mai, sub o intensă mediatizare globală, pentru a alege un succesor al Papei Francisc, care a murit în aprilie, după 12 ani de conducere a bisericii de 1,4 miliarde de membri.

O mare parte din speculații de la acea vreme s-au concentrat pe posibilitatea ca cardinalii să aleagă un nou pontif din Asia sau Africa, având în vedere că conclavul a fost cel mai divers din punct de vedere geografic din istorie, cu clerici din 70 de țări.

Însă niciun candidat din aceste regiuni nu a obținut prea mult sprijin, potrivit cărții, care dezvăluie pentru prima dată detalii despre voturile cardinalilor, pe baza informațiilor din interviurile cu clericii participanți.

Deși este strict interzis cardinalilor să dezvăluie detalii despre votul secret la un conclav fără permisiunea viitorului papă, este obișnuit ca jurnaliștii să extragă treptat informații de la clerici în anii următori.

Doi candidați au apărut imediat ca favoriți în interiorul conclavului, se arată în carte.

Unul a fost cardinalul italian Pietro Parolin, un oficial al Vaticanului de lungă durată, identificat de multe publicații ca fiind un candidat principal. Celălalt a fost cardinalul american Robert Prevost, o figură care era în mare parte necunoscută în afara cercurilor bisericești, dar care avea să iasă în evidență ca Papa Leon, primul suveran pontif din SUA.

La primul vot din conclav, care a avut loc în seara zilei de 7 mai, Prevost a primit deja 20 până la 30 de voturi, un număr neobișnuit de mare, potrivit cărții.

Cardinalul filipinez Luis Antonio Tagle, care era, de asemenea, considerat favorit la alegeri, a primit mai puțin de 10 voturi în conclav.

La al patrulea tur de scrutin, în după-amiaza zilei de 8 mai, Prevost a câștigat cu 108 voturi. Tagle stătea lângă Prevost în timp ce se numărau voturile finale și i-a oferit viitorului papă o pastilă de tuse pentru a-și calma gâtul, se arată în carte.