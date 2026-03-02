Riadul a devenit principala rută de evacuare pentru bogații blocați în țările din Golf. Un zbor spre Europa costă și 350.000 de dolari

Avion privat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

King Khalid International Airport din capitala saudită Riad, se numără printre puținele aeroporturi majore din regiune care încă funcționează normal după atacurile cu rachete și drone iraniene. Astfel, Riad a devenit un principal centru de evacuare pentru rezidenți bogați și directori de rang înalt care încearcă să părăsească regiunea Golfului după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu, potrivit unui raport publicat de Semafor, transmite Arab News.

Aeroportul King Khalid din Arabia Saudită se numără printre puținele aeroporturi majore din regiune care încă operează normal, după ce atacuri iraniene cu rachete și drone au vizat în weekend orașe precum Dubai și Abu Dhabi, precum și locații din Qatar și Bahrain.

Flote de SUV-uri au transportat bogații din Dubai către Riad, ca să se îmbarce în avione private

În condițiile închiderii spațiului aerian în alte zone, directori de top rămași blocați și persoane cu averi foarte mari au călătorit pe cale terestră către Riad, în unele cazuri parcurgând un drum de aproximativ 10 ore din Dubai, pentru a se îmbarca pe zboruri private sau comerciale în afara regiunii.

Citând persoane familiarizate cu aranjamentele, Semafor a relatat că firme private de securitate au închiriat flote de SUV-uri pentru a transporta clienții în capitala saudită înainte de a organiza plecări cu aeronave charter.

Printre cei evacuați se numără figuri de rang înalt din instituții financiare globale, precum și persoane înstărite care se aflau în Golf în interes de afaceri sau în scop turistic.

Creșterea cererii a dus la majorarea semnificativă a costurilor.

Un zbor Riad-Europa cu avionul privat a ajuns să coste chiar și 350.000 de dolari

Ameerh Naran, director executiv al firmei de brokeraj pentru avioane private Vimana Private, a declarat pentru Semafor că Riad este în prezent „singura opțiune reală” pentru cei care doresc să părăsească regiunea, iar cursele charter cu avion privat din capitala saudită către Europa pot ajunge la 350.000 de dolari.

Rutele alternative s-au redus. Furnizorii de securitate au explorat inițial posibilitatea utilizării Oman drept coridor de ieșire, însă această opțiune a devenit neviabilă după atacuri iraniene raportate asupra infrastructurii portuare a țării și asupra unui petrolier, lăsând Riad drept cel mai accesibil punct de tranzit, se arată în raport.

Rolul Riadului marchează o schimbare notabilă în percepția riscului regional. În anii anteriori, preocupările legate de securitate - inclusiv atacurile transfrontaliere ale rebelilor houthi în timpul conflictului din Yemen și perioadele anterioare de instabilitate regională - i-au determinat pe mulți expatriați și lideri de afaceri să prefere alte orașe din Golf ca huburi de tranzit.

Cu toate acestea, regimul de vize mai flexibil al Arabiei Saudite, care permite acum multor naționalități să obțină viză la sosire, combinat cu capacitatea regatului de a-și menține spațiul aerian deschis până în prezent, i-a consolidat poziția ca poartă temporară de ieșire din regiune.

Deși unele școli au trecut la învățământ online, iar anumite companii și-au sfătuit angajații să lucreze de acasă, Semafor a relatat că viața de zi cu zi în Riad a continuat în mare parte fără întreruperi, comparativ cu alte orașe din Golf care au fost vizate direct de atacuri.