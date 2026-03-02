Sky News: O singură rachetă iraniană care trece de apărarea antiaeriană a SUA ar putea schimba strategia lui Trump

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Promisiunile Iranului de a pedepsi SUA și Israelul pentru uciderea liderului său suprem și declanșarea unui război nu s-au tradus încă în acțiuni militare decisive, în ciuda primelor victime americane. Forțele iraniene au lansat sute de drone și rachete în valuri multiple în Orientul Mijlociu, dar fără a provoca daune semnificative activelor americane din regiune, cum ar fi scufundarea unei nave de război sau distrugerea unei baze militare. Totuși, ar putea fi nevoie doar de o rachetă iraniană care să penetreze apărarea aeriană americană pentru a crește dramatic costul războiului pentru Washington, scrie Sky News.

Atacurile americane și israeliene au devastat deja ținte ale regimului din Iran. Acestea l-au ucis pe șeful regimului, Ali Khamenei, precum și pe șeful statului major al armatei, generalul Abdol Rahim Mousavi, și pe ministrul apărării, generalul Aziz Nasirzadeh.

Pe de altă parte, este doar a doua zi de război, iar Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a promis „pedepse severe, decisive și care să inducă regrete”.

Totuși, cu cât trece mai mult timp fără ca această retorică să devină realitate, cu atât apar mai mari semne de întrebare cu privire la capacitatea celor mai temute forțe militare ale Iranului de a localiza, viza și ataca navele și avioanele de război americane și israeliene care le atacă.

Generalul Richard Barrons, fost ofițer superior în armată britanică, a declarat că o serie de factori ar putea limita opțiunile de manevră ale Iranului, printre care și pierderea multor lideri de rang înalt.

Orice mișcare de lansare a rachetelor ar expune, de asemenea, locul de lansare, ceea ce înseamnă că lansatoarele de rachete iraniene ar avea o durată de viață „destul de scurtă”.

În plus, atacurile anterioare ale SUA și Israelului împotriva Iranului în ultimii doi ani au degradat deja stocurile de rachete, lansatoarele și apărarea antiaeriană a acestuia, diminuând capacitatea regimului de a detecta aeronavele inamice care se apropie.

Toate acestea ar putea explica de ce atât de puține ținte militare americane și israeliene par să fi suferit până acum pagube semnificative, în ciuda faptului că Iranul a lansat sute de rachete și drone, deși amploarea completă a oricăror pagube este neclară.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a avertizat că un Iran rănit are încă capacitatea de a provoca daune, doar că potențial în moduri și mai neregulate, fără a acorda prea multă atenție impactului asupra milioanelor de civili care trăiesc în Golf.

„Acest regim atacă violent. Atacă violent într-un mod din ce în ce mai nediscriminatoriu și pe scară largă”, a spus el, într-o declarație acordată emisiunii Sunday Morning de la SkyNews.

„Și oamenii vor fi cu adevărat îngrijorați că nu sunt lovite doar ținte militare, ci aeroporturi civile precum Kuweit, hoteluri din Dubai și Bahrain”, a mai spus el.

Printre țările afectate până acum se numără Israel, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit, Iordania și Irak, unde se află o serie de baze americane.

Cu atât de multe obiecte metalice zburând în jur, locații civile și turistice au fost prinse în „foc încrucișat”, inclusiv unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume din Dubai, unde toate zborurile au fost oprite, și intrarea unui hotel de lux.

Acest lucru ar fi fost terifiant pentru cei afectați, dar se pare că aceste atacuri nu au făcut nimic pentru a afecta capacitatea SUA și a Israelului de a continua să atace Iranul.

O țintă importantă pentru regim trebuie să fie cu siguranță două grupuri de atac ale portavioanelor americane, conduse de USS Gerald R. Ford, despre care se crede că se află la sud de Cipru, și USS Abraham Lincoln.

O tentativă de a lovi aceste nave de război ar putea explica de ce Marea Britanie susține că două rachete iraniene au fost lansate în direcția insulei mediteraneene. Marea Britanie are baze în Cipru, dar se crede că acestea nu au fost în centrul atacului. Ulterior, baza aeriană militară britanică din Akrotiri a fost vizată de un atac cu drone.

Într-un discurs adresat națiunii, președintele Nikos Christodoulides a declarat că securitatea țării sale este principala preocupare a guvernului.

„Riscul unui atac asupra Ciprului, cea mai apropiată țară a UE de regiune, era ridicat”, a declarat un oficial al Comisiei Europene care cunoaște situația.

Generalul Barrons a declarat că un Iran depășit pe câmpul de luptă ar putea căuta modalități alternative de a riposta, cum ar fi închiderea Strâmtorii Ormuz, un punct de tranzit vital pentru exporturile globale de petrol și gaze.

Perturbarea acestei rute de transport maritim ar avea un impact asupra economiilor din întreaga lume, iar acest lucru începe deja, petrolierele fiind vizate, inclusiv în largul coastei Omanului.

Președintele SUA, Donald Trump, pariază că Iranul nu are capacitatea de a rezista puterii sale copleșitoare de foc. Totuși, ar putea fi nevoie doar de o rachetă iraniană care să penetreze apărarea aeriană americană pentru a modifica acest calcul sau pentru a crește dramatic costul războiului pentru Washington.