Doi moldoveni au fost arestaţi după ce au spart o coductă şi au furat combustibilul pentru aeroportul Fiumicino

Conform estimărilor anchetei, valoarea kerosenului deja furat este estimat între 90.000 și 100.000 de euro.. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Doi bărbați de origine moldovenească au fost arestaţi în Italia după ce au instalat un kilometru și trei sute de metri de conductă pentru a devia kerosenul din conducta care alimenta aeroportul Fiumicino de la Roma, Italia, și pentru a-l colecta într-un rezervor ilegal.

Totul a ieşit la iveală după ce în zona rurală Cerveteri, s-a înregistrat o scădere a presiunii combustibilului. Iniţial a fost considerată o defecţiune tehnică, o scădere inexplicabilă de-a lungul conductei care transporta kerosen de la Civitavecchia la avioanele de la aeroportul Fiumicino, relatează La Repubblica.

Descoperirea

Carabinieri din cadrul secției Cerveteri au arestat în flagrant doi cetățeni moldoveni și l-au acuzat pe un al treilea complice de furt calificat și repetat de combustibil pentru aviație, cu circumstanța agravantă de atacare a infrastructurii energetice destinate uzului public.

Cu alte cuvinte, aceștia au perforat conducta care furnizează kerosen Aeroportului Internațional Leonardo Da Vinci.

Ancheta a început pe 13 februarie, în urma unei plângeri din partea companiei care administra conducta. Inginerii au detectat oscilații anormale și scăderi de presiune chiar în acea fâșie de teren. Poliţiştii au început să monitorizeze zona și au descoperit un sistem pe cât de ingenios, pe atât de periculos.

Modul de a acţiona

Conducta principală fusese modificată cu un dispozitiv mecanic capabil să devieze fluxul de kerosen. De acolo începea o conductă clandestină, de înaltă presiune, îngropată și ascunsă pe o lungime de 1,3 kilometri, care transporta combustibilul într-un rezervor cu o capacitate de 15.000 de litri.

Rezervorul era ascuns în interiorul remorcii unui camion cu numere de înmatriculare poloneze. Din exterior, arăta ca un vehicul normal parcat pe un teren închiriat unei companii de transport. Înăuntru, însă, se afla combustibilul destinat aviației.

Conform estimărilor anchetei, valoarea kerosenului deja furat este estimat între 90.000 și 100.000 de euro. Planul prevedea transferul acestuia către alte depozite din zona Ponte Galeria pentru prelucrare și rafinare ulterioară.

În data de 23 februarie carabinierii au intervenit în timp ce cei doi suspecţi încărcau combustibilul şi au fost prinşi lângă cisternă, în timpul operațiunii.

În interiorul vehiculului, s-au găsit aproximativ 4.000 de litri de petrol lampant recent furat. La ordinul autorităților judiciare, pompierii au intervenit pentru a securiza zona. Terenul, semiremorca și întreaga conductă ilegală au fost puse sub sechestru.