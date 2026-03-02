Două comune din Timiș se vor comasa. Consiliul Județean oferă „stimulente financiare”. Simionis: Suntem primii cu inițiativa

Președintele CJ Timiș, Alfred Simionis. Foto: Alfred Simionis / Facebook

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simionis, a anunțat luni că două comune din județ se vor comasa. „Suntem primul Consiliu Județean din România care nu doar a declarat că susține comasarea localităților, ci a venit cu o inițiativă concretă”, a scris Simionis, pe Facebook. Decizia de comasare vine după ce a Consiliul Județean a anunțat „stimulente financiare din bugetul CJ Timiș pentru localitățile care decid să facă acest pas”.

„În urma anunțului făcut cu privire la stimulentul acordat pentru comasarea localităților, primele două primării din județul Timiș au decis să facă pasul spre fuziune. Este vorba despre Fibiș și Mașloc. Astăzi, în plenul Consiliului Județean Timiș, primarii celor două localități – Ionel Lupu (Mașloc) și Gheorghe Carcea (Fibiș), au anunțat oficial intenția de a se uni și de a forma o singură comună.

Comasarea celor două comune, conduse de primari PNL, nu reprezintă o decizie simbolică, ci un demers administrativ concret. Această fuziune poate conduce la o utilizare mai eficientă a banilor publici, la optimizarea administrației locale și la creșterea capacității de atragere a fondurilor europene.

Procesul de unificare va presupune parcurgerea tuturor etapelor legale, inclusiv consultarea populației prin referendum. Semnalul transmis astăzi este însă unul clar: există voință și asumare”, a scris Simionis.

El a adăugat faptul că „vorbim despre economii de milioane de lei anual, generate prin reducerea cheltuielilor administrative”.

Pe de o parte, vorbim despre economii de milioane de lei anual, generate prin reducerea cheltuielilor administrative: un singur primar, un singur viceprimar, un singur Consiliu Local si eliminarea dublării unor posturi din aparatul administrativ. Pe de altă parte, depășirea pragului de 2.000 de locuitori înseamnă acces mai usor la finanțări europene și la programe care, altfel, rămân inaccesibile comunelor foarte mici”, a adăuat el.

Astfel, președintele CJ Timiș, spune că stimulentul va fi susținut strict din bugetul CJ Timiș, subliniind că „Guvernul României ar trebui să îl dubleze”

„Este un stimulent pe care îl vom susține exclusiv din bugetul CJ Timiș și pe care consider că Guvernul României ar trebui să îl dubleze, dacă ne dorim rezultate la nivel național.

Vreau să îi felicit pe cei doi primari pentru că sunt primii din județul Timiș care au avut curajul să ia această decizie. Este un proces lung și anevoios. În toamna acestui an, cel mai probabil, atunci cand vor fi organizate referendumurile, va trebui să mergem în cele doua comune și să explicăm oamenilor avantajele acestei unificări.

Prin urmare, vorbim despre un model de succes care poate deveni începutul unei reforme administrative ample în România, cu condiția ca aceasta să fie aplicată la scară largă și susținută coerent la nivel național de catre guvern”, a subliniat Alfred Simionis.