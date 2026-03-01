Ofițer sub acoperire, acuzat că a folosit bani publici pentru o escapadă romantică la Veneția. Iubita lui a povestit ce au făcut acolo

Carlo Soracchi, fost polițist britanic sub acoperire, este acuzat că a decontat din bani publici o escapadă romantică la Veneția. El a prezentat călătoria ca pe o misiune de infiltrare menită să consolideze legături cu activiști socialiști italieni, dar femeia cu care a fost susține că au fost doar ei doi și nu s-au întâlnit cu niciun activist, scrie The Guardian.

Documente interne arată că Poliția Metropolitană ar fi achitat zborurile și cazarea pentru călătorie, pe baza motivării că Soracchi urma să meargă împreună cu un grup de activiști britanici pentru a „consolida și extinde” relațiile cu socialiștii italieni.

Femeia cu care avea la vremea respectivă o relație, prezentată în anchetă sub numele de Lindsey, a declarat însă că Soracchi a mers doar cu ea, într-o „escapadă romantică într-un oraș asociat cu romantismul”.

Lindsey a spus că în acea călătorie de trei zile au fost doar ei doi și că s-au despărțit doar pentru 20 de minute. Potrivit mărturiei sale, au mers împreună la restaurant, au vizitat obiective turistice și au admirat arhitectura orașului.

Lindsey a fost una dintre cele trei femei care susțin că au fost păcălite de Soracchi în perioada în care acesta era sub acoperire. El ar fi avut și o relație de doi ani cu Donna McLean, timp în care ar fi cerut-o în căsătorie, iar ea ar fi acceptat. Soracchi neagă că ar fi făcut acest lucru. Săptămâna aceasta, Lindsey și McLean, au declarat la audierile în fața comisiei, că Soracchi ar fi spus minciuni că le-ar iubi și a dori o relație cu ele.

Soracchi, care a activat sub acoperire între 2000 și 2006, urmează să fie interogat săptămâna viitoare, timp de patru zile.

Ancheta vizează modul în care poliția a trimis ofițeri sub acoperire să se infiltreze, în principal, în grupuri de campanie de stânga între 1968 și 2010. Mai mulți dintre acești ofițeri au ajuns să aibă relații cu femei fără să le dezvălui că sunt polițiști care spionează grupuri politice.

Lindsey, care se descrie drept socialistă, a spus că s-a îndrăgostit de Soracchi în 2001, dar că nu ar fi fost de acord cu o relație dacă ar fi știut cine e el cu adevărat.

Ea a relatat că, cu puțin înainte de Crăciun în acel an, Soracchi a surprins-o cu bilete de avion spre Veneția. „Îmi amintesc că m-am simțit copleșită și măgulită că organizase asta pentru noi. M-am simțit iubită”, a declarat ea.

Cei doi au stat într-un „apartament frumos… vechi”, în centrul Veneției, care „se potrivea perfect cu atmosfera”, a mai spus Lindsey.

Într-o declarație scrisă, Soracchi a susținut că unitatea de poliție sub acoperire pentru care lucra ar fi autorizat și plătit călătoria. „Scopul era ca activiști ai Partidului Socialist să poarte discuții cu activiști italieni cu orientări similare”, a afirmat el.

Nu a fost făcut public costul călătoriei.

Totodată, Lindsey a spus că în perioada cât a fost în Italia cu Soracchi nu s-a întâlnit deloc cu grupuri anarhiste ori activiști italieni.

În cadrul audierilor s-a mai spus că unul dintre supraveghetorii lui Soracchi, detectiv-sergentul Stephen Beels, ar fi călătorit separat în Italia în aceeași perioadă, pentru a-l sprijini. Poliția ar fi plătit și zborurile și cazarea lui Beels la Verona, la aproximativ 120 de kilometri de Veneția.