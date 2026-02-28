Mărturii din procesul istoric împotriva Instagram şi Youtube. Tiktok şi Snapchat au plătit pentru a nu fi chemate în instanţă

Mii de familii acuză platformele că au fost concepute intenționat pentru a crea dependență în rândul copiilor. Foto: Profimedia Images

O tânără din SUA, în vârstă de 20 de ani, aflată în centrul unui proces istoric împotriva marilor platforme sociale, a declarat joi, într-un tribunal civil din Los Angeles, că YouTube și Instagram i-au agravat depresia și i-au alimentat gândurile suicidare. Avocații companiilor au susținut însă că problemele sale își au originea într-o copilărie dificilă, marcată de tensiuni familiale, potrivit Agerpres.

Kaley G.M. a povestit în instanță cum a ajuns dependentă de rețelele sociale încă de la o vârstă foarte fragedă. A început să urmărească videoclipuri pe YouTube la doar șase ani. „Eram tânără și îmi petreceam tot timpul” pe YouTube, a spus ea, adăugând: „Am încercat să mă opresc, dar nu a funcționat”. În prezent, lucrează ca vânzătoare.

Verdictul ar putea influența numeroase alte cazuri din Statele Unite

Procesul este urmărit atent, deoarece verdictul ar putea influența numeroase alte cazuri din Statele Unite. Mii de familii acuză platformele că au fost concepute intenționat pentru a crea dependență în rândul copiilor, prin mecanisme precum like-urile, notificările, derularea infinită a conținutului și redarea automată a videoclipurilor.

Potrivit avocatului său, Mark Lanier, la opt ani Kaley și-a făcut cont pe YouTube fără ca vârsta să îi fie verificată, iar la nouă ani a reușit să ocolească restricțiile parentale de pe telefonul primit de la mama sa și a început să folosească Instagram pe ascuns. Ulterior, a ajuns să petreacă până la 16 ore pe zi pe platformă.

Ea a relatat că descoperirea filtrelor, care pot mări ochii sau subția trăsăturile, a fost un moment de cotitură, din clipa în care a început să se compare și să se îndoiască de propria imagine. În anii următori, a fost diagnosticată cu fobie socială și tulburare dismorfică corporală, o afecțiune caracterizată prin preocuparea obsesivă pentru defecte fizice minore sau imaginare.

Gânduri suicidare la doar zece ani

În sala de judecată a fost prezentat un videoclip postat de ea în adolescență, în care spune: „Îmi pare rău că sunt atât de urâtă, arăt atât de grasă în acest top”.

În jurul vârstei de zece ani, a intrat într-un episod depresiv, a avut gânduri suicidare și a început să se autovătămeze. Mama ei a trimis-o la terapie la 12 ani și îi confisca frecvent telefonul, lucru care provoca reacții puternice de furie.

Întrebată dacă utilizarea excesivă a rețelelor sociale i-a afectat somnul, rezultatele școlare și relațiile cu alți copii, Kaley a răspuns simplu: „Da”. De ce nu renunță acum, când spune că se simte mai bine? „Pentru că nu pot, este prea greu să renunț”, a spus ea, menționând că ia în calcul să își reia studiile.

Avocații YouTube au subliniat că părinții erau la curent cu videoclipurile publicate de ea, chiar dacă era minoră. Reprezentanții Meta au mers mai departe, insistând asupra mediului familial tensionat. Avocata Phyllis Jones a descris o copilărie marcată de divorțul părinților la vârsta de trei ani și de îndepărtarea treptată a tatălui, despre care s-a spus că ironiza frecvent greutatea femeilor.

TikTok și Snapchat au ajuns la o înțelegere financiară cu Kaley pentru a evita procesul

Apărarea a amintit și tentativa de suicid a surorii sale, petrecută cu puțin timp înaintea căderii ei psihice, și a prezentat înregistrări audio în care mama este auzită țipând la ea și folosind un limbaj vulgar.

Kaley a recunoscut că a fost diagnosticată târziu cu tulburare de deficit de atenție și că, în copilărie, mama o lovea uneori când nu înțelegea exercițiile la matematică. „Nu își dăduse încă seama că aveam o dizabilitate de învățare și credea că nu mă străduiesc suficient”, a explicat ea.

Procesul, programat să continue până la jumătatea lunii martie, este văzut ca un test major pentru sute de dosare similare aflate pe rol în SUA. Juriul nu trebuie să evalueze conținutul publicat, protejat de legislația americană, ci modelul de funcționare al companiilor, acuzate că ar fi încurajat deliberat consumul excesiv de conținut.

Între timp, TikTok și Snapchat au ajuns la o înțelegere financiară cu Kaley pentru a evita procesul. În schimb, Google, compania-mamă a YouTube, și Meta, care deține Facebook și Instagram, au ales să continue lupta în instanță.

YouTube a introdus în Statele Unite un sistem de estimare a vârstei bazat pe inteligență artificială abia în 2025. Meta se confruntă, de asemenea, cu un alt proces în New Mexico, unde un procuror acuză compania că ar fi pus profitul înaintea protejării minorilor de prădători sexuali.