Tinerii americani îmbrățișează „Chinamaxxing”. Este un impuls de „soft power” pentru Beijing

Oamenii sunt atrași de China nu doar din motive financiare – ci și pentru factorul cool. Foto: Wang Xin/VCG/Getty Images via CNN Newsource

O revoluție culturală are loc pe rețelele sociale și este îmbrățișată cu entuziasm mai ales de tinerii americani. Deziluzionați de viața în Statele Unite, aceștia adoptă fenomenul „Chinamaxxing”, care a inundat rețelele sociale cu videoclipuri în care viața în China e prezentată în nuanțe roz. Influencerii postează fel de fel de „tips and tricks”, sfaturi despre cum să devii „chinezi”. Pare inofensiv, dar este un fenomen care reflectă o fascinație tot mai mare a Occidentului față de cultura și estetica chinezi și dă Beijingului un impuls de „soft power” într-un context în care China își impune dominația în industrii cheie, relatează CNN într-o analiză. Fenomenul „Chinamaxxing” a inundat feed-urile de pe rețelele sociale cu videoclipuri în care oamenii sorb apă fierbinte, se plimbă prin casă în papuci și poartă o jachetă Adidas devenită virală, care amintește de moda istorică chineză. #chinesetiktok #morningroutine ♬ original sound - alex @notrvj Honestly tho this has helped out my morning routine so much #chinese Aceste lucruri, glumesc creatorii de conținut, te vor ajuta să „devii chinez” – reflectând o fascinație tot mai mare a Occidentului față de cultura și estetica chineză.

„Rutina de dimineață ca nouă chinezoaică badass”, a scris un creator pe TikTok la descrierea unui videoclip în care face o serie de exerciții tradiționale chinezești.

Un alt videoclip, vizionat de peste 2,4 milioane de ori până la finalul lunii februarie, îl arată pe creator fierbând mere pentru a prepara un ceai de fructe – o băutură chinezească „de modă veche”, care ar avea beneficii pentru sănătatea digestivă.

Am mai văzut acest tipar, pe măsură ce Asia a acumulat constant capital cultural la nivel global. K-dramele, K-pop și K-beauty au devenit îndrăgite în întreaga lume, în timp ce un număr record de turiști se îndreaptă spre Japonia, entuziasmați de străzile sale curate și trenurile de mare viteză.

O revoluție culturală pe rețelele sociale

Acum pare că a venit rândul Chinei.

„Mult timp s-a discutat despre faptul că China nu avea la fel de multă putere soft în comparație cu Coreea de Sud sau Japonia. Vedem că acest lucru se schimbă destul de mult în ultimele luni – prin jocuri video chinezești, filme chinezești și chiar lucruri mărunte precum Labubu, care remodelează imaginația culturală despre China în SUA și, mai larg, în Occident”, a declarat Tianyu Fang, doctorand la Departamentul de Istoria Științei al Universității Harvard.

Totuși, acest val pare puțin diferit de precedentele valuri culturale asiatice. În primul rând, Coreea de Sud și Japonia sunt democrații și aliați fermi ai SUA, în timp ce China este un stat autoritar și un rival major al Statelor Unite.

Tendința marchează și o schimbare de atmosferă în rândul publicului american.

Cu doar câțiva ani în urmă, pandemia de Covid-19 a alimentat o creștere a infracțiunilor motivate de ură împotriva asiaticilor. Președintele american Donald Trump a folosit în mod repetat un limbaj rasist, numind Covid „kung flu”. Războiul comercial și alte tensiuni au accentuat sinofobia larg răspândită.

În acest context, pentru mulți americani din generația Z poate părea o întoarcere de 180 de grade faptul că acum îmbrățișează ideea de a „deveni chinezi”.

Însă experții spun că tendința dezvăluie curente mai profunde, precum nemulțumirea multor americani față de viața de acasă – de la turbulențe politice, violență armată, măsuri dure privind imigrația și tensiuni rasiale persistente. Toate acestea au estompat imaginea atractivă a SUA și au stârnit curiozitatea tinerilor americani de a vedea cum este viața „de cealaltă parte”.

Este vorba și despre simpla expunere, subliniază Fang. Deși produsele chinezești sunt de mult timp omniprezente pe glob, tot mai mulți americani observă acum dominația Beijingului în numeroase domenii – mai ales în lumea competitivă a tehnologiei.

Și, tot mai des, ceea ce văd redefinește imaginea a ceea ce este „cool”.

Și-a pierdut SUA „factorul cool”?

Nu este prima dată când China stârnește interes în Occident. În anii 2000 și începutul anilor 2010, pe măsură ce China s-a deschis către lume, tot mai mulți străini au început să învețe mandarina, iar călătoriile și imigrația către și dinspre China au crescut semnificativ.

Mult din entuziasmul pentru relaționarea cu gigantul asiatic a fost motivat economic, spune Fang.

În ultimul deceniu însă, „China a devenit mai autosuficientă, mult mai orientată spre interior decât era înainte, mai ales în perioada Covid”.

Relațiile cu SUA s-au deteriorat drastic, pe măsură ce China a devenit tot mai autoritară sub conducerea lui Xi Jinping, în loc să devină mai democratică și liberală, așa cum speraseră liderii occidentali.

Acum, însă, se pare că oamenii sunt atrași de China nu doar din motive financiare – ci și pentru factorul cool.

Acest lucru ar putea fi alimentat parțial de redeschiderea Chinei după Covid, care a inclus relaxarea unor politici de viză și încurajarea turismului – dar și de migrarea masivă a utilizatorilor de social media către platforma chineză Xiaohongshu (cunoscută și ca RedNote), după ce guvernul SUA a amenințat cu interzicerea TikTok.

Afluxul americanilor pe Xiaohongshu a făcut ca două populații foarte diferite – care în mod normal există în spații online complet separate – să interacționeze direct ca niciodată.

Și nu este o coincidență că tendința apare pe fondul unui declin mai amplu al imaginii globale a SUA. Deși rămâne forța culturală dominantă la nivel mondial, geopolitica recentă și turbulențele interne au remodelat modul în care lumea se raportează la această superputere.

Este suficient să ne uităm la modul în care măsurile dure privind imigrația au determinat mulți studenți internaționali să aleagă alte destinații; la felul în care reducerile bugetelor pentru cercetare au împins oameni de știință de top să lucreze în China; la canadienii care, nemulțumiți de un război comercial, boicotează produsele americane; sau la americanii care aleg ei înșiși să părăsească țara.

Această deziluzie crescândă se vede în tipul de conținut chinezesc către care gravitează tinerii americani.

De exemplu, videoclipurile cu panorame amețitoare din metropole chineze precum Chongqing și Shanghai au devenit virale pentru că prezintă o viziune futuristă asupra vieții urbane, cu străzi aparent curate și niveluri scăzute de criminalitate violentă.

Clipurile cu zgârie-nori iluminați în neon, spectacole cu drone și sisteme de transport impresionante domină algoritmii rețelelor sociale. Alte videoclipuri populare evidențiază progresele Chinei în domeniul vehiculelor electrice și adoptarea energiei verzi.

În multe privințe, această romantizare a progresului chinez este simplificată excesiv. De exemplu, deși costurile locuințelor în China sunt mai mici decât în SUA, salariile medii sunt și ele mult mai mici – una dintre numeroasele provocări reale ale vieții în China. Cu toate acestea, videoclipurile virale oferă un contrast seducător față de infrastructura învechită a Americii și costul ridicat al vieții.

„Tendința actuală ne spune mai multe despre ce simt americanii despre America decât despre ce simt despre China”, spune Fang.

Este viitorul chinez?

Având în vedere istoria îndelungată a sinofobiei în SUA și tensiunile geopolitice, este greu de spus cât timp va dura „Chinamaxxing” – și dacă este un semn al unui viitor tot mai chinezesc.

Beijingul a petrecut ani cultivându-și puterea soft și hard în părți din Africa, America Latină, Asia de Sud-Est și Insulele Pacificului. În anumite țări, este obișnuit să vezi vehicule electrice chinezești și smartphone-uri Huawei sau Xiaomi – produse mult mai puțin vizibile în SUA, parțial din cauza restricțiilor și controalelor la import.

„Mulți americani își dau seama treptat că acestea sunt lucrurile pe care China le produce și că sunt destul de bune”, spune Fang. „Există un decalaj tocmai pentru că aceste produse nu au fost permise în SUA.”

Chiar și unii dintre cei mai apropiați aliați tradiționali ai SUA se apropie de China pe fondul politicii externe imprevizibile a lui Trump. Emmanuel Macron, președintele Franței, Keir Starmer, premierul Marii Britanii, Petteri Orpo, premierul Finlandei și prim-ministrul canadian Mark Carney au vizitat Beijingul în ultimele luni și au fost primiți de Xi.

Cultura internetului se mișcă rapid, iar meme-urile virale dispar la fel de repede. Pentru majoritatea utilizatorilor, „Chinamaxxing” nu a fost niciodată ceva foarte serios și a fost folosit mai degrabă ironic sau în glumă.

Tendința a fost criticată și de unii membri ai diasporei chineze, care o consideră o formă de apropriere culturală și lipsă de sensibilitate.

Totuși, pentru un scurt moment, astfel de tendințe pot oferi o punte digitală neașteptată între două culturi adesea divizate de politică și de deciziile liderilor lor.

„Personal, am crescut sau m-am maturizat într-un deceniu în care oamenii din SUA și din China erau interesați de ceea ce avea fiecare de spus și de oferit lumii. Mi-ar plăcea să văd o parte din acest spirit revenind în prezent.”, spune Fang.