Netanyahu cere o schimbare de regim, în prima sa declarație despre atacurile asupra Iranului: Operațiunea va continua cât va fi necesar

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut sâmbătă dimineață o schimbare de regim la Teheran, aceasta fiind prima sa declarație video despre atacurile SUA-Israel asupra Iranului, scrie CNN.

Netanyahu a făcut apel către „poporul iranian” să „renunțe la jugul tiraniei și să realizeze un Iran liber și pașnic”. El a spus: „Acțiunea noastră comună va crea condițiile necesare pentru ca bravul popor iranian să își ia destinul în propriile mâini”.

„Frații și surorile mele, cetățeni ai Israelului, cu puțin timp în urmă, Israelul și Statele Unite au lansat o operațiune comună, operațiunea "Shagat al-Arri". Scopul operațiunii? Să pună capăt amenințării reprezentate de regimul opresiv din Iran. În acest moment, armata israeliană atacă ținte ale regimului opresiv, instalații ale Gărzii Revoluționare și ale bazelor militare, și, împreună cu armata americană, siturile de rachete balistice care amenință atât Israelul, cât și forțele americane. Operațiunea va continua atât timp cât va fi necesar.

În ultimele luni, regimul din Iran a complotat să-și reconstruiască capacitățile nucleare și balistice, ascunzându-le sub pământ, unde nu le putem atinge. Dacă nu îi oprim acum, vor deveni invulnerabili, iar reprezentanții lor în cadrul negocierilor încearcă să câștige timp în acest scop. A încercat să câștige timp prin negocieri sterile și mincinoase cu prietenii noștri americani. Dar regimul din Iran a făcut o greșeală evidentă, deoarece Statele Unite nu le-au crezut minciunile, și nu vom sta cu mâinile în sân când umbra distrugerii planează deasupra noastră”, a spus Netanyahu.

În timpul războiului de 12 zile cu Iranul din iunie, Netanyahu a cerut, de asemenea, poporului iranian să se ridice împotriva regimului.

Netanyahu și-a început declarația video mulțumindu-i președintelui Donald Trump „pentru conducerea sa istorică”.

„Acest regim terorist ucigaș nu trebuie să fie lăsat să dobândească arme nucleare care i-ar permite să amenințe întreaga umanitate”, a declarat Netanyahu.