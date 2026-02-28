Sunt produsele cu etichetă „sigure pentru microunde” înșelătoare? Un nou studiu scoate la iveală riscurile asupra sănătății și mediului

Preparatele ambalate în recipiente de plastic, cu eticheta „sigure pentru microunde”, sunt convenabile, dar extrem de dăunătoare pentru sănătate și planetă, potrivit unui studiu publicat de Greenpeace International. „Suntem expuși la un cocktail de microplastice și substanțe chimice periculoase”, avertizează autorii în documentul citat, potrivit Euronews. Mai exact, atunci când sunt încălzite în cuptorul de microunde, microplastice din ambalaje se scurg în mâncare.

În meta-analiza publicată de Greenpeace International, autorii au pus cap la cap datele din 24 de cercetări științifice recente privind riscurile ascunse pentru sănătate ale mâncărurilor gata preparate ambalate în plastic.

Concluziile sunt îngrijorătoare: sute de mii de particule microscopice de plastic pot ajunge în alimente, împreună cu substanțe chimice periculoase, care ar putea avea efecte semnificative asupra sănătății.

„Oamenii cred că fac o alegere inofensivă atunci când cumpără și încălzesc o masă ambalată în plastic. În realitate, suntem expuși la un cocktail de microplastice și substanțe chimice periculoase care nu ar trebui să se afle niciodată în sau lângă alimentele noastre”, a declarat Graham Forbes, coordonator global al campaniei pentru reducerea plasticului din cadrul Greenpeace USA.

Contaminarea nu se oprește la nivelul organismului uman. Tăvile și foliile din plastic poluează pe întreg ciclul lor de viață – de la extracția combustibililor fosili până la producția intensivă energetic și eliminarea finală.

De asemenea, când vine momentul să aruncăm aceste produse din plastic de unică folosință, materialele lor multistratificate sunt dificil de reciclat. Pe măsură ce se descompun în micro- și nanoplastice, aceste fragmente minuscule se acumulează în sol, râuri și oceane, afectând animalele și reintrând în lanțul alimentar.

Chiar și atunci când ajung în economia circulară, materialele plastice își pierd din calitate și pot elibera din nou aditivi periculoși în produse noi.

Cât de sigure sunt preparatele gata de încălzit la microunde?

Produsele marcate cu eticheta „sigure pentru microunde” ar putea oferi un fals sentiment de siguranță consumatorilor, avertizează raportul.

Eticheta, spuns însă autorii, se referă în general la stabilitatea structurală a recipientului – nu la faptul dacă acesta eliberează microplastice sau aditivi chimici în alimente.

Un studiu a constatat că între 326.000 și 534.000 de particule micro- și nanoplastice pot ajunge în mâncare după doar cinci minute de încălzire la microunde. Nanoplasticele sunt suficient de mici pentru a putea pătrunde în organe și în fluxul sanguin.

Se știe, de asemenea, că materialele plastice conțin peste 4.200 de substanțe chimice periculoase. Majoritatea nu sunt reglementate în industria ambalajelor alimentare, iar unele sunt asociate cu cancerul, infertilitatea, dereglările hormonale și bolile metabolice, menționează raportul.

Cel puțin 1.396 de substanțe chimice provenite din materialele plastice care intră în contact cu alimentele au fost detectate în organismul uman, existând tot mai multe dovezi care le leagă de tulburări de neurodezvoltare, boli cardiovasculare, obezitate și diabet de tip 2.

Temperaturile mai ridicate, timpii mai lungi de încălzire, recipientele uzate și alimentele grase - care absorb mai multe substanțe chimice – cresc semnificativ cantitatea de particule și aditivi care se scurg în mâncare, potrivit raporului Greenpeace.

Orientările de reglementare privind microplasticele eliberate din ambalajele alimentare sunt insuficiente la nivel global, se arată în document, adăugând că negarea din partea industriei a contribuit la întârzieri în adoptarea unor măsuri.

În Uniunea Europeană, de exemplu, materialele plastice care intră în contact cu alimentele sunt reglementate pe baza unor „limite de migrare” pentru substanțe chimice cunoscute, stabilite pe baza recomandărilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, însă în prezent nu există praguri specifice pentru particulele de microplastic.

Poluarea cu plastic crește rapid Producția globală de plastic ar urma să se dubleze până în 2050, iar ambalajele reprezintă o parte importantă a problemei. În prezent, acestea reprezintă 36% din totalul materialelor plastice, potrivit unei analize realizate de Agenția Internațională de Energie. Piața meselor gata preparate ambalate în plastic, estimată deja la peste 160 de miliarde de euro, ar putea ajunge la aproape 300 de miliarde de euro în 2034, pe măsură ce consumatorii caută tot mai mult soluții rapide și convenabile, arată o cercetare a firmei globale de consultanță Towards FnB. În 2024, la nivel global au fost produse 71 de milioane de tone de mese gata preparate, în medie 12,6 kg per persoană, potrivit unei analize de piață publicate de Statista. Greenpeace susține că materialele plastice care intră în contact cu alimentele ar trebui incluse sub controale globale mai stricte în viitorul Tratat Global al ONU privind Plasticul, inclusiv eliminarea treptată a aditivilor periculoși, în loc să se bazeze doar pe reciclarea ulterioară. „Riscul este clar, miza este mare și momentul de a acționa este acum”, afirmă Forbes.