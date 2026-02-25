Diana Buzoianu spune că zăpada neagră de pe străzi este „simbolul poluării din București”: „Asta ajunge în plămânii noștri”

Diana Buzoianu mai susține că „fiecare situație ar trebui să aibă niște măsuri atașate care să fie îmbunătățite”/ foto: Hepta

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, susține că zăpada neagră de pe străzi este „simbolul poluării din București”. „Poluarea ajunge în plămânii noștri, în fiecare zi. Acesta este un inamic tăcut pe care noi nu-l vedem zilnic”, a explicat aceasta, miercuri seara, la Digi24.

Diana Buzoianu mai susține că „fiecare situație ar trebui să aibă niște măsuri atașate care să fie îmbunătățite”, susținând că, în prezent, autoritățile fac controale mult mai severe în jurul Bucureștiului în legătură cu arderile ilegale.

„Acesta este imaginea-simbol a poluării pe care noi o avem în București. Că provine din trafic, poluarea care este asociată traficului, sau că provine inclusiv de la șantierele care nu sunt gestionate corect conform legislației, al tăierilor ilegale, a materialelor antiderapante, pentru că și asta se întâmplă în momentul de față. Toate aceste lucruri, de fapt sunt niște măsuri, să zicem.

Fiecare situație ar trebui să aibă niște măsuri atașate care să fie îmbunătățite. Pe arderi ilegale noi am început să facem niște controale mult mai severe în jurul Bucureștiului și am avut chiar sancțiuni record în ultimul an față de ultimii ani de zile. Va trebui însă să fim atenți și la ce înseamnă respectarea măsurilor pe șantiere. Noi facem controale”, a declarat Diana Buzoianu.

Aceasta a mai explicat că „dacă această poluare nu ajunge pe zăpadă, în apă și în sol, atunci ajunge în plămânii noștri”. Diana Buzoianu a subliniat că Bucureștiul nu are un plan de gestionare a poluării aerului de mulți ani.

„Înainte să ne intereseze că a ajuns în apă, în sol și mai știu eu pe unde, prin canalizări, această poluare ajunge în plămânii noștri, doar că n-o vedem în fiecare zi. Acesta este un inamic tăcut pe care noi nu-l vedem în fiecare zi.

Este foarte important să înțelegem că legislația mediului și respectarea legislației presupune inclusiv o apărare a sănătății noastre. Deci, acum noi vedem ce se întâmplă și ce respiră oamenii în fiecare zi”, a mai explicat ministra Diana Buzoianu.