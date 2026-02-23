Buzoianu a anunţat un plan pentru monitorizarea calității aerului: Laboratoarele mobile vor fi folosite unde există poluări istorice

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Sursa foto: Agerpres

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis, duminică, faptul că laboratoarele mobile de monitorizare a calității aerului pot fi folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice.

"Laboratoarele mobile de monitorizare a calității aerului nu vor mai sta să adune praf la sediile instituțiilor. Am semnat ordinul de ministru prin care stabilim că aceste laboratoare, dacă nu au loc incidente de poluare unde trebuie trimise imediat, să fie folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice, dar în același timp nu există stații oficiale în apropiere", a scris Buzoianu.

Potrivit acesteia, în perioada următoare va fi realizat, pentru anul 2026, un astfel program de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate - ANMAP, notează Agerpres.

"Pe scurt: folosim echipamentele care au costat mulți bani România ca să vedem toți, oficial, ce aer se respiră în zone poluate istoric", și-a încheiat postarea Diana Buzoianu.

Comisia Europeană a decis, pe 11 decembrie 2025, să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin în temeiul Directivelor privind calitatea aerului înconjurător (Directiva 2008/50/CE și Directiva 2004/107/CE).