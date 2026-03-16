Un cunoscut lanț de supermarketuri deschide încă 40 de magazine în România: 1.000 de locuri de muncă noi apar, din acest an

Un cunoscut lanț de supermarketuri din România va investi, în anul financiar 1 martie 2026 - 28 februarie 2027, în jur de 285 milioane de euro în peste 40 de magazine noi, cu circa 1.000 de locuri de muncă, a anunţat, luni, compania, potrivit Agerpres.

Bugetul este cu 56% mai mare faţă de cel alocat în 2025 şi susţine accelerarea planurilor de creştere la nivel naţional.

Prin accelerarea expansiunii, Lidl România îşi va consolida prezenţa atât în marile oraşe, cât şi în zonele periurbane şi localităţile mai mici.

Investiţiile anunţate pentru 2026 marchează o etapă de accelerare a dezvoltării reţelei de magazine Lidl, pe fondul unui ritm susţinut de expansiune în ultimii ani, compania având ca obiectiv deschiderea a 200 de magazine noi până în 2030, raportat la anul de referinţă 2024. În perioada 1 martie 2024 - 28 februarie 2026, reţeaua s-a extins cu 41 magazine, ajungând la finalul anului financiar la un total de 392 de magazine la nivel naţional.

„Faptul că planul nostru de expansiune pentru anul 2026 are un buget cu 56% mai mare ca cel de anul trecut reflectă încrederea pe care Lidl o are în potenţialul pieţei locale şi angajamentul nostru de a le oferi românilor produse de înaltă calitate la preţuri imbatabile. (...) Inaugurarea celor peste 40 de magazine noi va contribui la economia locală şi la dezvoltarea întregului lanţ de aprovizionare, prin crearea de noi locuri de muncă directe şi indirecte”, a spus Alberto Chueca, CEO Lidl România, citat în comunicatul companiei.

Magazinele care vor fi inaugurate în 2026, inclusiv prin proiecte de demolare şi reconstrucţie, vor respecta standarde ridicate de eficienţă energetică şi sustenabilitate şi vor fi prezente atât în zonele urbane mari, cât şi în zonele periurbane şi localităţi mai mici. Acestea vor include atât unităţi de mari dimensiuni, cu suprafeţe de vânzare cuprinse între 1.400 şi 1.700 mp, cât şi unităţi mai compacte, de aproximativ 1.100 mp.

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, operează în prezent în jur de 12.600 de magazine şi peste 230 de centre logistice în 31 de ţări. Retailerul are peste 382.400 de angajaţi, dintre care peste 14.000 în România, ţară unde are deschise peste 390 de magazine şi şase centre logistice.