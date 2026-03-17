Cel mai mare bârlog al serviciilor secrete rusești din Europa a fost găsit la Viena. Majoritatea antenelor sunt orientate spre vest

Viena rămâne un hub al serviciilor secrete ruse în Europa. FOTO: Profimedia Images

Viena rămâne un hub al serviciilor secrete ruse în Europa, scrie Financial Times. În prezent, în Austria activează aproximativ 500 de diplomați ruși, dintre care o treime ar fi implicați în spionaj, potrivit autorităților. În ultimii doi ani, pe acoperișurile clădirilor rusești au fost instalate numeroase antene și sisteme de supraveghere.

De la etajele superioare ale fostei școli imperiale de echitație din Viena, se pot observa mai multe antene parabolice în spatele domurilor aurite ale catedralei ortodoxe ruse. Toate ambasadele trebuie să comunice securizat cu capitalele lor, dar aceste antene, de pe acoperișul ambasadei Rusiei din centrul Vienei, au un scop diferit, spun experții și oficialii occidentali. În primul rând, ele nu sunt orientate spre est.

La patru ani de la începutul războiului din Ucraina, acoperișurile clădirilor diplomatice ruse din Viena au redevenit cea mai mare platformă secretă de spionaj electronic a Kremlinului în Europa de Vest, una dintre funcțiile lor principale din timpul Războiului Rece.

„Este una dintre principalele noastre îngrijorări privind activitatea rusă aici. Știm că urmăresc comunicațiile guvernamentale și militare NATO cu echipamentele lor. Viena a devenit foarte importantă pentru ei… este hub-ul lor în Europa,” a declarat un diplomat european, cu sediul la Viena.

Din Viena, Rusia nu doar că spionează comunicațiile prin satelit și electronice din Europa, ci și pe cele din Orientul Mijlociu și Africa, spun oficialii și experții.

În timp ce invazia din 2022 a Ucrainei a dus la expulzări masive de diplomați ruși din majoritatea țărilor europene, Austria neutră a adoptat o atitudine mai permisivă față de posturile Moscovei. Chiar și agenția de informații interne a Austriei (DSN) a avertizat recent că „stațiile de spionaj electronic ale Rusiei din Viena reprezintă un risc serios pentru securitate.”

Majoritatea antenelor de la Russencity sunt orientate spre vest

Un oficial occidental de informații a spus că au fost observate mai multe antene noi și alte instalații neobișnuite pe acoperișurile clădirilor rusești în ultimii doi ani. De asemenea, unele antene sunt repoziționate frecvent, ceea ce arată că sunt folosite activ pentru a ținti mai mulți sateliți. Antenele folosite doar pentru comunicarea cu Moscova nu ar fi trebuit mutate atât de des. De exemplu, înaintea Conferinței de Securitate de la München, una dintre cele mai mari antene a fost repoziționată și apoi readusă la poziția inițială după terminarea evenimentului.

Monitorizarea acestor repoziționări oferă indicii despre obiectivele spionajului rus. Deși agențiile occidentale evită să discute despre capacitățile tehnice ale Rusiei, analiza surselor deschise poate completa informațiile. Sute de fotografii de înaltă rezoluție ale echipamentelor de pe acoperiș, analizate de experți, arată ce urmăresc serviciile secrete ruse. Imaginile au fost realizate de grupul NomenNescio, format din ingineri și pasionați de comunicații din Viena, care documentează acoperișul celei mai mari proprietăți rusești din oraș, poreclită „Russencity”.

Situată pe malul estic al Dunării, Russencity este o proprietate de nouă hectare, cu garduri de securitate, clădiri rezidențiale și o școală pentru copiii diplomaților ruși. În centru se află o clădire octogonală cu șase etaje, care găzduiește misiunea Rusiei la ONU, cu acoperișul plin de antene parabolice.

Viena este „perfect poziționată” pentru acest tip de spionaj

Erich Moechel, purtător de cuvânt al NomenNescio, a spus că grupul a fotografiat acoperișul și a realizat imagini aeriene pentru a afla ce sateliți erau urmăriți la un moment dat. Majoritatea antenelor de la Russencity sunt orientate spre vest, către unii dintre cei 18 sateliți geostaționari aflați între meridianul zero și longitudinea 15. Receptorii montati în fața antenelor, numiți low-noise converters (LNC), arată frecvențele urmărite de ruși.

„Am identificat patru sateliți: Eutelsat 3B și 10B, SES5 și Rascom QAF1, folosiți pentru comunicații între Africa și Europa,” a spus Moechel. Fotografiile arată că rușii au montat și lentile speciale în fața LNC-urilor, care le permit să capteze semnalele pe o gamă mai largă decât o antenă normală.

Viena este „perfect poziționată” pentru acest tip de spionaj, explică Moechel, deoarece la puțin peste 100 km sud-est, în Aflenz, se află una dintre principalele stații europene de comunicații prin satelit. Capitala Austriei este și sediu pentru organizații internaționale precum ONU, OSCE, IAEA și OPEC, toate cu terminale proprii prin satelit.

Russencity, începută în 1983, a fost probabil proiectată încă de la început pentru spionaj electronic, spune istoricul austriac Thomas Riegler. „Această intenție a fost încorporată în proiect.” Complexul a fost comandat de Yuri Andropov, fostul șef al KGB, care a condus pentru scurt timp Uniunea Sovietică. Arhitectul Moscovei a proiectat clădirea ca „o declarație a importanței strategice a Vienei,” spune Riegler.

O treime dintre angajații diplomatici din Viena lucrează în secret ca spioni

Investiția și-a dovedit valoarea. Într-o perioadă în care agenții ruși simt presiuni asupra lor în restul Europei, Viena a devenit un oraș prosper pentru ei. Rusia mai are aproximativ 500 de angajați diplomatici în oraș, dintre care se estimează că o treime ar lucra în secret ca spioni. Russencity este doar unul dintre mai multe locuri implicate în activități de spionaj electronic.

„Până acum am analizat doar o mică parte a activității,” spune Moechel. Fotografiile ambasadei ruse din spatele catedralei arată, de asemenea, antene și alte echipamente similare.

Centrul cultural rus din Brahmsplatz are și el instalații pe acoperiș, iar pe fosta sanatoriu de pe Sternwartestrasse, achiziționat de ruși în 1953, se află cel puțin patru antene. La un alt sit aproape de Dunăre există semne de activitate recentă. Clădirile aparțin statului rus au camere de securitate, intrarea a fost consolidată, un autobuz circulă zilnic în față, iar imagini prin satelit arată o mică construcție pe acoperiș. Construcții similare pot fi văzute și la ambasadele SUA și Marii Britanii, pentru a proteja echipamente sensibile.

Agențiile austriece de contrainformații pot face foarte puțin, deoarece conform legii, spionajul nu poate fi urmărit penal decât dacă afectează direct interesul național.

Chiar dacă DSN a recomandat acțiuni, Viena nu a arătat interes pentru expulzarea diplomaților ruși sau alte măsuri. DSN a furnizat guvernului lista persoanelor implicate în stațiile secrete de spionaj, dar oficialii consideră că intervenția ar provoca reacția Rusiei. Ministerul de Interne austriac nu a comentat dincolo de raportul DSN, iar ambasada Rusiei nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Austria este neutră și nu este membră NATO, dar în ultimii ani a încercat să își îmbunătățească relația de securitate cu alte țări europene. Recunoaște, măcar în spatele ușilor închise, că Rusia reprezintă o amenințare comună. Expulzările diplomatice pot să nu fie o opțiune, dar, spune un oficial austriac, există și alte metode prin care Austria poate descuraja și perturba activitatea rusă ostilă intereselor europene. O mare parte din informațiile despre activitatea din Viena sunt împărtășite, iar în domeniul spionajului uneori este mai eficient să urmărești decât să intervii.