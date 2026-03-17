Ţoiu a anunţat prioritatea zero a României: Ajutorul pentru statele care își doresc integrarea europeană. Susţinem Ucraina şi Moldova

Prioritatea principală a României este sprijinirea integrării în Uniunea Europeană a statelor candidate, a declarat marţi ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, prezentă la Trieste la conferinţa ministerială organizată cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înfiinţarea Secretariatului Executiv al Iniţiativei Central Europene (ICE).

"În calitate de ţară care exercită actuala Preşedinţie a ICE, prioritatea principală a României este clară: sprijinirea integrării în Uniunea Europeană a statelor candidate. Ne propunem să ne asigurăm că ICE rămâne o punte solidă şi utilă între statele membre UE şi cele aspirante, prin consolidarea vocii regiunii noastre în cadrul instituţiilor europene şi prin susţinerea activă a intereselor şi priorităţilor specifice ale acestui spaţiu geografic", a spus şefa diplomaţiei române, potrivit unui comunicat MAE preluat de Agerpres.

"În cadrul dezbaterilor din plenul conferinței aniversare am reafirmat prioritatea noastră zero care este ajutorul pentru statele care își doresc integrarea Europeană. România acționează ca o punte solidă între membrii UE și statele candidate asigurându-ne că vocea regiunii noastre este auzită și respectată la Bruxelles, pledând pentru interesele specifice ale Europei Centrale și de Est. Susținem ferm parcursul european al Ucrainei, Republicii Moldova și al partenerilor din Balcanii de Vest, bazat pe merit", a precizat Ţoiu şi pe contul ei de Facebook.

Ea a precizat că România se concentrează şi pe consolidarea rezilienţei societale, un element esenţial în actualul context geopolitic.

"România prioritizează cooperarea regională pentru combaterea ameninţărilor hibride şi a dezinformării, care vizează destabilizarea proceselor democratice în statele din regiunea noastră. Totodată, sub mandatul nostru, punem un accent deosebit pe conectivitatea economică şi digitală, promovând proiecte care să reducă decalajele de dezvoltare şi care să faciliteze integrarea tinerilor pe piaţa muncii la nivel regional, transformând astfel Europa Centrală şi de Est într-un pol de inovaţie şi stabilitate", a declarat Oana Ţoiu în intervenţia sa.

Oana Ţoiu, vorbitor principal la evenimentul ICE de la Trieste

Evenimentul aniversar de la Trieste a avut formatul unei conferinţe publice, cu participarea reprezentanţilor statelor membre ICE la nivel guvernamental, parlamentar, local şi din mediul de afaceri. Deschiderea a fost făcută de ministrul italian de externe, Antonio Tajani, care a subliniat angajamentul constant al Italiei în sprijinirea organizaţiei.

În cadrul panelului ministerial dedicat agendei politice a ICE, intitulat "Promovarea spiritului ICE: mai aproape în regiune, mai puternici în Europa", Oana Ţoiu a fost principalul vorbitor.

Conferinţa s-a încheiat cu adoptarea unor concluzii comune care vizează definirea de noi direcţii strategice şi priorităţi pentru următorul deceniu de funcţionare a ICE. Aceasta reafirmă rolul ICE ca platformă strategică de cooperare, sprijin pentru integrarea în UE a statelor candidate, catalizator al reformelor, consolidarea statului de drept, conectivităţii şi dezvoltării durabile în regiune.

În marja evenimentului aniversar de la Trieste, ministrul român s-a întâlnit cu omologul său din Bosnia şi Herţegovina, Elmedin Konakovic, ocazie cu care au abordat dinamica relaţiilor bilaterale, în contextul împlinirii a 30 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Bosnia şi Herţegovina.

Tot la Trieste, Oana Ţoiu a participat la dezbaterile din cadrul Forumului dedicat Coridorului India-Orientul Mijlociu-Europa (IMEC), organizat de Ministerul italian al Afacerilor Externe şi Cooperării Internaţionale, unde au fost prezenţi reprezentanţi ai statelor ICE şi IMEC, ai mediului privat, ai centrelor de cercetare şi ai instituţiilor financiare.

Oana Ţoiu a punctat interesul României pentru avansarea proiectelor de conectivitate, temă care constituie şi prioritate a mandatului de Preşedinţie ICE. Ministrul a subliniat, totodată, potenţialul României prin poziţionarea sa strategică la Marea Neagră şi rolul de hub al Portului Constanţa.

România exercită preşedinţia ICE pe parcursul anului 2026, reunind state membre UE şi state candidate, având ca misiune principală susţinerea parcursului european şi a dezvoltării durabile în regiune.

Statele membre sunt: Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia şi Ucraina.